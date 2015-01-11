Олег Цепкин и Сергей Сушков посетили в Челябинске первый отечественный завод по переработке и утилизации батареек

«В декабре 2017 года на челябинском заводе «Мегаполисресурс» открыли новую линию по утилизации батареек. Предприятие подписало соглашение с производителем батареек Duracell о реализации совместной федеральной инициативы по сбору и утилизации отработанных элементов питания. Открытие такой площадки по переработке батареек – событие, важное для Челябинской области и для России в целом», – отметил представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа Челябинской области Олег Цепкин.

Как пояснил сенатор, собирать старые элементы питания в специальные контейнеры скоро станет обязанностью каждого жителя страны, и сейчас эту инициативу Совет Федерации готовит на рассмотрение Президенту России.

«Есть уверенность, что инициатива Совета Федерации по разработке и принятию отдельного законодательства по учету 1-2 класса опасных отходов будет поддержана. И в развитие этой темы планируем дойти до стимулирования муниципальных учреждений, которые занимаются в муниципальных образованиях Российской Федерации сбором твердых бытовых отходов, отдельным сбором батареек», – добавил Олег Цепкин.

Сейчас в разработке механизм сбора и подхода к нему, необходимо определить порядок сбора и ответственного за его обеспечение. По словам сенатора, могут появится отдельные пункты сбора или контейнеры возле каждого жилого дома, или обязанности по сбору батареек будут на региональном операторе. Обсуждаются разные варианты.

Предполагается, что конечной целью проекта станет понимание экологических преимуществ переработки по сравнению с другими способами утилизации, что поспособствует развитию экологической культуры в стране и будет стимулировать население сдавать батарейки в переработку. Таким образом, каждый житель России сможет внести свой вклад в сохранение экологии страны. Как отметил Цепкин, на челябинском заводе помимо переработки батареек, из них еще извлекают металлы, которые затем вторично включают в состав новых изделий. Переработка подобных изделий способствует не только сохранению сырья и ресурсов, но помогает беречь окружающую среду.