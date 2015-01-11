Как увлекательно провести последние выходные января

Их ждёшь всю неделю, в пятницу считаешь часы и минуты..и, наконец, они наступили! Долгожданные выходные! Что интересного нас ждёт в Озёрске, Челябинске и Екатеринбурге? Афиша вашему вниманию на этот уик-енд!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.

26-28 января с 11-00

Кск «Лидер»: состоятся матчи первого и, надеемся, что традиционного в будущем Кубка Директора ПО «Маяк» по мини-футболу, в котором планируют принять участие приезжие команды из Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Противостоять гостям будут сильнейшие озерские команды: основная и молодежная сборные города.

Приглашаем всех поддержать новоиспеченную молодёжную сборную Озёрска в борьбе за этот трофей.

27 января, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Чемпионат города по «Пирамиде свободной». Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

27 января, 11:00

Театр кукол: «Машенькина свирель», М.Садовский 6+

27 января 14-00

Стадион «Труд»: в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой встрется команды «Маяк-Гранит» и новоуральский «Кедр». По ряжду причин не придёте на игру? Для вас организована интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

27 января, 18-30

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Полоумный Журден» (14+)

28 января, 11:00 и 13:00

Театр кукол: «Курочка Ряба», по мотивам русской сказки 3+

28 января, 11-00

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Вверх тормашками» (5+)

28 января, 13-00

Стадион «Труд»: в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой встрется команды «Маяк-Гранит» и челябинский «Политех».

По ряжду причин не придёте на игру? Для вас организована интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

28 января, 18-30

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Репортаж из сумасшедшего дома» (16+)

П.Татыш

27 января, 14-00

ДК им.А.С.Пушкина: Танцы на льду, интересные конкурсы, зимние забавы,песни, катание на лошади с каретой, вкусный шашлык, хорошее настроение и теплая погода- все это и многое другое в концертной развлекательной программе "Рождественская звезда", которая состоится на арт-площадке перед ДК им.Пушкина

П.Новогорный

27 января 17-00

ДК «Энергетик»: «Большой зимний концерт». В программе примут участие «Народный» коллектив вокальный ансамбль «Лето», хор ветеранов «Славянка», солисты ДК, а также гости - ансамбль танца «Сорока» г. Озерск. Балетмейстер — Заслуженный работник культуры РФ Б. Меркулов

Челябинск

С 27 до 28 января

ЮУрГУ: Global Game Jam-2018. Каждый год в Челябинске проходит Global Game Jam. Это значит, что программисты и в 2018 снова собьются в группы и в режиме нон-стоп за 48 часов придумают и напишут пару десятков новых компьютерных игр. И, кстати, к участию принимают новичков, а еще тех, кто делает не компьютерные игры, а настолки. И это здорово!

27 января, 11-00

Парковка у ЛА «Трактор»: «Виртуоз парковки 2018».Экспресс-соревнования среди любителей ловко крутить рулем будут короткими — каждому участнику просто надо будет продемонстрировать супернавык быстрой и ловкой парковки в узком кармане.

Победителей определят в нескольких номинациях:

• В личном зачете

• В командном зачете

• Зачет для девушек - Автоледи

• Приз зрительских симпатий

• Призы и подарки от компаний, работающих в сфере автотранспорта

27 января, 13-00

Библиотека им. Пушкина: Творческая встреча с Павлом Корневым – писателем-фантастом. В Литературной гостиной Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Павел Корнев, известный писатель-фантаст, автор книг «Лед. Чистильщик», «Короткое лето», «Безликий», «Мор», «Последний город» устраивает творческую встречу, на которой расскажет своем творчестве, о планах на будущее, ответит на вопросы читателей, а также проведет автограф-сессию (не забудьте прихватить любимую книгу из дома!), все желающие смогут сделать памятное фото с писателем.

27 января, 19-00

Пушкин, Креативный молодежный центр: Мастер-класс по степу и чечётке проведут руководители «Школы русской чечётки и американского степа», лауреаты и дипломанты конкурса артистов юмора и эстрады (г. Москва) и финалисты телевизионного проекта «Минута славы».

Екатеринбург

С 27 января

Союз художников России: в большом зале Союза художников России в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестивале графики "Урал-графо"открывается персональная выставка Айрата Терегулова (г. Уфа). В графике А. Терегулова нашли отражение традиции башкирской школы, для которой характерно сочетание национальных мотивов и новаторства. В экспозиции представлено более 40 социально заострённых офортов1988 — 1991 гг.. художника, отличающихся брутальностью и гротескностью образов, чему отвечает экспрессивная графическая манера.

С 27 января

Екатеринбургская галерея современного искусства: В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка «Сюнга. Вторая страсть самурая», приуроченная к году Японии в России. Проект подготовлен Выставочным пространством «Арт-Банк» (г. Санкт-Петербург).

Экспозиция посвящена смелому и самому будоражащему жанру японской графики «укиё-э» — «сюнга». «Сюнга», что в переводе с японского языка означает «весенние картинки», — гравюра особого жанра эротического содержания, адресованная и к мужчинам, и к женщинам. Гравюры являются иллюстрациями к эротическим романам и поэмам, и изображают любовников в самый сокровенный момент близости и страсти. На выставке «Сюнга. Вторая страсть самурая» будут представлены более 60 произведений XIX и XX веков от частных коллекционеров Японии, Китая, США, и Канады. Особой ценностью обладают гравюры Кэйсай Эйсэна — самые ранние работы, из представленных в экспозиции, датируемые 1830 годом. Также внимание стоит обратить на работы известных авторов, как Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ.

27-28 января

Дом Метенкова: Первый сезон резидентской программы «Новые истории Екатеринбурга», поддержанной грантом конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина, завершится презентацией инсталляции «Другие пределы» Елены Аносовой.

В своей художественной практике Елена, среди прочего, затрагивает темы границ и идентичности. Это исследование участница арт-резиденции продолжила и в отчетном проекте для уральского музея. Однако от более привычных масштабов рубежей между регионами и культурами, чему посвящены ее предыдущие проекты, она перешла к укрупнению идеи границы.

С 27 января

«Салют»: с 25 января по 3 февраля в Кинотеатре «Салют» совместно с Альянс Франсез Екатеринбург при поддержке Посольства Франции, а также совместно с Институтом Франции пройдет традиционная неделя Французского кино. На фестивале покажут 10 фильмов о Франции. Представленная коллекция французских кинокартин отражает бурлеск жанров и направлений французского кинематографа.

27 января, 23-00

Center Music Club: вечеринка Avangard Music. Передовая электронная музыка из первых рук

Редкие танцевальные находки, анрелизы и прочий музыкальный эксклюзив на большом танцполе от мэтров.

Участники:

• Андрей Buhgamer (UDSS)

• Evgene Balul /aka Gonzo/ (UDSS)

• Arturo /Aenaria rec./ (Министерство электроники)

• Osipov (Министерство электроники)

• Ilya Vans (Ural Techno)

• Greenail

• Pioner

Александра Лебедева.