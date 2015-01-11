Как увлекательно провести последние выходные января

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Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Как увлекательно провести последние выходные января

Их ждёшь всю неделю, в пятницу считаешь часы и минуты..и, наконец, они наступили! Долгожданные выходные! Что интересного нас ждёт в Озёрске, Челябинске и Екатеринбурге? Афиша вашему вниманию на этот уик-енд!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.

26-28 января с 11-00

Кск «Лидер»: состоятся матчи первого и, надеемся, что традиционного в будущем Кубка Директора ПО «Маяк» по мини-футболу, в котором планируют принять участие приезжие команды из Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Противостоять гостям будут сильнейшие озерские команды: основная и молодежная сборные города.

Приглашаем всех поддержать новоиспеченную молодёжную сборную Озёрска в борьбе за этот трофей.

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Чемпионат города по «Пирамиде свободной». Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

 

27 января, 11:00

Театр кукол: «Машенькина свирель», М.Садовский 6+

27 января 14-00

Стадион «Труд»: в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой встрется команды «Маяк-Гранит» и новоуральский «Кедр». По ряжду причин не придёте на игру? Для вас организована интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, 18-30

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Полоумный Журден» (14+)

28 января, 11:00 и 13:00

Театр кукол: «Курочка Ряба», по мотивам русской сказки 3+

28 января, 11-00

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Вверх тормашками» (5+)

28 января, 13-00

Стадион «Труд»: в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой встрется команды «Маяк-Гранит» и челябинский «Политех».

По ряжду причин не придёте на игру? Для вас организована интернет-трансляция на сайте Ozersk.ru!

Как увлекательно провести последние выходные января

28 января, 18-30

Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом»: «Репортаж из сумасшедшего дома» (16+)

П.Татыш

27 января, 14-00

ДК им.А.С.Пушкина: Танцы на льду, интересные конкурсы, зимние забавы,песни, катание на лошади с каретой, вкусный шашлык, хорошее настроение и теплая погода- все это и многое другое в концертной развлекательной программе "Рождественская звезда", которая состоится на арт-площадке перед ДК им.Пушкина

Как увлекательно провести последние выходные января

П.Новогорный

27 января 17-00

ДК «Энергетик»: «Большой зимний концерт». В программе примут участие «Народный» коллектив вокальный ансамбль «Лето», хор ветеранов «Славянка», солисты ДК, а также гости - ансамбль танца «Сорока» г. Озерск. Балетмейстер — Заслуженный работник культуры РФ Б. Меркулов

Как увлекательно провести последние выходные января

Челябинск

С 27 до 28 января

ЮУрГУ: Global Game Jam-2018. Каждый год в Челябинске проходит Global Game Jam. Это значит, что программисты и в 2018 снова собьются в группы и в режиме нон-стоп за 48 часов придумают и напишут пару десятков новых компьютерных игр. И, кстати, к участию принимают новичков, а еще тех, кто делает не компьютерные игры, а настолки. И это здорово!

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, 11-00

Парковка у ЛА «Трактор»: «Виртуоз парковки 2018».Экспресс-соревнования среди любителей ловко крутить рулем будут короткими — каждому участнику просто надо будет продемонстрировать супернавык быстрой и ловкой парковки в узком кармане.

Победителей определят в нескольких номинациях:

• В личном зачете

• В командном зачете

• Зачет для девушек - Автоледи

• Приз зрительских симпатий

• Призы и подарки от компаний, работающих в сфере автотранспорта

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, 13-00

Библиотека им. Пушкина: Творческая встреча с Павлом Корневым – писателем-фантастом. В Литературной гостиной Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Павел Корнев, известный писатель-фантаст, автор книг «Лед. Чистильщик», «Короткое лето», «Безликий», «Мор», «Последний город» устраивает творческую встречу, на которой расскажет своем творчестве, о планах на будущее, ответит на вопросы читателей, а также проведет автограф-сессию (не забудьте прихватить любимую книгу из дома!), все желающие смогут сделать памятное фото с писателем.

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, 19-00

Пушкин, Креативный молодежный центр: Мастер-класс по степу и чечётке проведут руководители «Школы русской чечётки и американского степа», лауреаты и дипломанты конкурса артистов юмора и эстрады (г. Москва) и финалисты телевизионного проекта «Минута славы».

Как увлекательно провести последние выходные января

Екатеринбург

С 27 января

Союз художников России: в большом зале Союза художников России в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестивале графики "Урал-графо"открывается персональная выставка Айрата Терегулова (г. Уфа). В графике А. Терегулова нашли отражение традиции башкирской школы, для которой характерно сочетание национальных мотивов и новаторства. В экспозиции представлено более 40 социально заострённых офортов1988 — 1991 гг.. художника, отличающихся брутальностью и гротескностью образов, чему отвечает экспрессивная графическая манера.

С 27 января

Екатеринбургская галерея современного искусства: В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка «Сюнга. Вторая страсть самурая», приуроченная к году Японии в России. Проект подготовлен Выставочным пространством «Арт-Банк» (г. Санкт-Петербург).

Экспозиция посвящена смелому и самому будоражащему жанру японской графики «укиё-э» — «сюнга». «Сюнга», что в переводе с японского языка означает «весенние картинки», — гравюра особого жанра эротического содержания, адресованная и к мужчинам, и к женщинам. Гравюры являются иллюстрациями к эротическим романам и поэмам, и изображают любовников в самый сокровенный момент близости и страсти. На выставке «Сюнга. Вторая страсть самурая» будут представлены более 60 произведений XIX и XX веков от частных коллекционеров Японии, Китая, США, и Канады. Особой ценностью обладают гравюры Кэйсай Эйсэна — самые ранние работы, из представленных в экспозиции, датируемые 1830 годом. Также внимание стоит обратить на работы известных авторов, как Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ.

27-28 января

Дом Метенкова: Первый сезон резидентской программы «Новые истории Екатеринбурга», поддержанной грантом конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина, завершится презентацией инсталляции «Другие пределы» Елены Аносовой.

В своей художественной практике Елена, среди прочего, затрагивает темы границ и идентичности. Это исследование участница арт-резиденции продолжила и в отчетном проекте для уральского музея. Однако от более привычных масштабов рубежей между регионами и культурами, чему посвящены ее предыдущие проекты, она перешла к укрупнению идеи границы.

С 27 января

«Салют»: с 25 января по 3 февраля в Кинотеатре «Салют» совместно с Альянс Франсез Екатеринбург при поддержке Посольства Франции, а также совместно с Институтом Франции пройдет традиционная неделя Французского кино. На фестивале покажут 10 фильмов о Франции. Представленная коллекция французских кинокартин отражает бурлеск жанров и направлений французского кинематографа.

Как увлекательно провести последние выходные января

27 января, 23-00

Center Music Club: вечеринка Avangard Music. Передовая электронная музыка из первых рук

Редкие танцевальные находки, анрелизы и прочий музыкальный эксклюзив на большом танцполе от мэтров.

Участники:

• Андрей Buhgamer (UDSS)

• Evgene Balul /aka Gonzo/ (UDSS)

• Arturo /Aenaria rec./ (Министерство электроники)

• Osipov (Министерство электроники)

• Ilya Vans (Ural Techno)

• Greenail

• Pioner

Как увлекательно провести последние выходные января

 

Александра Лебедева.

 

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