Из-за поломки самолета челябинцы не могли вовремя улететь в Москву

Ночные рейсы тяжелые. Голова так и клонится, глаза слипаются, и уж думаешь: может, лучше было лететь поутру? А уж когда вылет откладывается, вовсе неприятно.

В ночь с 27 на 28 января 47 пассажиров рейса Челябинск - Москва ждали вылета из челябинского аэропорта Баландино в столичный аэропорт. Как объяснили в авиакомпании, рейс, назначенный на 05.55, отложили из-за поломки самолета "Суперджет".

Через десять часов лайнер взял курс на Москву и благополучно приземлился в аэропорту.

Все прочие рейсы совершаются без коррективы расписания.

https://www.chel.kp.ru