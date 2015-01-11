Из-за поломки самолета челябинцы не могли вовремя улететь в Москву

Ночные рейсы тяжелые. Голова так и клонится, глаза слипаются, и уж думаешь: может, лучше было лететь поутру? А уж когда вылет откладывается, вовсе неприятно.
В ночь с 27 на 28 января 47 пассажиров рейса Челябинск - Москва ждали вылета из челябинского аэропорта Баландино в столичный аэропорт. Как объяснили в авиакомпании, рейс, назначенный на 05.55, отложили из-за поломки самолета "Суперджет".
Через десять часов лайнер взял курс на Москву и благополучно приземлился в аэропорту.
Все прочие рейсы совершаются без коррективы расписания.
https://www.chel.kp.ru
Ключевые теги: Аэропорт, задержка рейчас.
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