В работе лицея 23 выявлено более 60 нарушений

Решение о возбуждении дела в отношении директора примет областное Контрольное управление

Контрольно-счётная палата Озёрского городского округа обнародовала результаты плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23». Предметом интереса ревизоров стало соблюдение администрацией лицея требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Согласно 25-страничному акту №14, за проверяемый период – с начала 2016-го по ноябрь 2017 годов – директор лицея Лукьянова была в отпуске семь раз и один раз – на больничном. Годовое финансирование образовательного учреждение (субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели) составляет 51 млн. 600 тыс. рублей, около миллиона лицей зарабатывает, оказывая платные услуги. На осуществление закупок товаров, работ и услуг ежегодно тратится более пяти миллионов.

Ревизоры проверили порядок организации закупок, заключение и соблюдение договоров, заключенных в соответствии с федеральным законодательством о закупках, осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, а также размещение информации и документов на официальном сайте.

Общее количество нарушений, выявленных в ходе проверки, составило более шестидесяти. Большинство нарушений допущено в договорной документации, оформлении трудовых соглашений с учителями-почасовиками, а также в сроках размещения информации о закупках в интернете. В заключении акта проверки лицея сказано: «Учитывая, что выявленные нарушения содержат признаки административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, направить акт проверки и прилагаемые к нему материалы в Главное контрольное управление Челябинской области для решения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений».

Озёрск.ру