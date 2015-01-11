В Челябинской области новый глава Минсельхоза

Алексей Кобылин назначен министром сельского хозяйства Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.

Ранее Кобылин занимал должность начальника Управления по развитию сельскохозяйственного производства.

В ноябре 2017 года Сергей Сушков, ранее возглавлявший Министерство сельского хозяйства Челябинской области, был назначен заместителем губернатора. Временно исполнял обязанности министра до настоящего времени Александр Завалищин.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Кобылин Алексей Владимирович родился 13 февраля 1978 года в Челябинске. С 1997 по 2000 годы работал ветеринарным врачом ЗАО МКХП «СИТНО», АОЗТ «Берсенёвское» (Красноармейский район), ЗАО «Совхоз Каштакский». В 2001 году окончил Уральскую государственную академию ветеринарной медицины (Троицк) по специальности ветеринарный врач — зооинженер.

В 2002—2004 годы работал ведущим специалистом Управления животноводства с племинспекцией Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области. В 2004 — 2017 годы — работа в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области, прошёл путь от ведущего специалиста отдела животноводства и рыболовства до начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства.

Награждён Почётными грамотами Губернатора Челябинской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года».

29 января 2018 года назначен Министром сельского хозяйства Челябинской области.

Женат, имеет троих детей.

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