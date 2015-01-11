Телеведущий НТВ извинился за оскорбление Магнитогорска

За металлургическую столицу региона заступился член Общественной палаты Челябинской области Анатолий Макеев, призвав журналиста отказаться от использования в своей работе грубых и необоснованных оскорблений.

«Даже далеко не дружественный нам чужестранец Трамп не позволил себе обозвать Россию вонючим словом, а вы — гражданин России, получивший в ней бесплатное образование и другие социальные блага, и, по всей вероятности, обеспечившей вас безбедным существованием, в ответ так неуважительно, грубо, по-хамски отозвались о городе Магнитогорске», — подчеркнул Анатолий Макеев.

Спустя неделю ведущий извинился за свои слова, правда, довольно в своеобразной форме.

«На прошлой неделе американские хакеры взломали суфлер нашей передачи и заменили в нем Мичиган на Магнитогорск. В связи с этим, заявляем официально: задница мира и место, где не селятся перелетные птицы, — это Мичиган. А Магнитогорск — волшебный город, где селятся перелетные птицы… Мы не ждем от Рамзана Ахматовича (Кадырова) намеков, чтобы извиниться. Мы сами приносим наши глубочайшие извинения Магнитогорску», — сказал Тигран Кеосаян, добавив, что передача, которую он ведет — юмористическая. «Мы тут шутим. В том числе, про себя».

Скандальная программа «Международная пилорама» вышла в эфир 20 января.

Выражение «Задница мира — это Магнитогорск» телеведущий допустил, когда иронизировал над неблагозвучным высказыванием президента США Дональда Трампа о странах третьего мира.

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В момент, когда Кеосаян говорил о Магнитогорске, на экране позади него демонстрировалось фото дымящих труб завода.

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