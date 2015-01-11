Выезд на федеральные трассы из Сима и Долгодеревенского изменён

С 8 февраля изменился выезд на федеральную трассу М5 из города Сим и села Долгодеревенского Сосновского района.

О новых схемах движения «АиФ-Челябинск» сообщили в ФКУ Упрдор "Южный Урал».

Специальная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение ликвидировать разворотную площадку на км 18+950 а/д М-5 «Урал», Подъезд к г.Екатеринбург близь села Долгодеренвенское. Теперь выезд из райцентра Сосновского района на М-5 проходит на 23-м километре трассы через мост и дорожную развязку, построенную на автодороге Долгодеревенское – Аргаяш. Причиной закрытия прежнего выезда комиссия назвала чрезмерную аварийность участка.

«При наступлении благоприятных погодных условий будет нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, установлено металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе- на км 18+950. Немедленно будут установлены информационные знаки для пользователей со схемой движения. На данный момент, в целях предотвращения сквозного проезда через разделительную полосу, будет произведено устройство вала из снежных отложений и установка соответствующих знаков, запрещающих разворот», - пояснили в ведомстве.

Второй дорожный запрет касается левоповоротного въезда-выезда в город Сим на 1591-1592 км М-5 «Урал» и использовании местного проезда через г.Сим. На месте установлены соответствующие знаки, указывающие направление движения. Силами специалистов учреждения и сотрудников ГИБДД был обследован и организован другой сквозной проезд через Сим. Новую разметку, столбики и знаки также будут установлены весной.

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