Стой, прохожий! Остановись! На наше чудо подивись!

Впервые в озёрском театре "Золотой петушок" масленичные гулянья! 18 февраля в 17:00 в уютном театральном фойе состоится праздник для всей семьи (5+)!

Масленица – всенародно любимый и, пожалуй, самый хулиганский русский праздник, уходящий корнями в глубокое прошлое, к языческим обрядам наших далеких предков. Отсидеться в сторонке не удастся никому, потому что Масленица – дело серьезное: как ее отгуляешь – такая и весна будет, а значит, и урожай! Будут традиционные обрядовые игры, конкурсы, сюрпризы, народные представления, частушки и, конечно, блины!

В румяной округлости блинка наши предки видели желтый диск небесного светила, обещавшего тепло, весну, любовь и счастье для каждого. Они верили, что вместе с блинами вкушают частицу солнышка, впитывая в себя его живительную силу. Начинать тренироваться в скорости поедания блинов можно уже сейчас, и лучше всего это делать в кафе «Блиноед», тем более, что именно эта фирма вызвалась накормить самых заядлых блиноедов на «Масленичном разгуляе» в театре кукол!

В Озерске кафе «Блиноед» работает уже пятый год и давно зарекомендовало себя как самое вкусное заведение. Блины будут с начинкой и без, с медом, вареньем и даже красной икрой. На масленицу кулинары всегда стремились удивить своих гостей, «Блиноед» и тут не отстает. На масленичных гуляниях в театре кафе представит свою новинку! Устраивается дегустация нового лакомства: крем-мед с грецким орехом, запеченный внутри блина. Налетай!

Но первый блинок сами не съедим – отдадим Кому, то есть Медведю. Ему, хозяину, ведающему мед, приносили блинные жертвы. А поскольку в давние времена Масленицу праздновали в дни весеннего равноденствия, как раз тогда, когда у медведей заканчивалась зимняя спячка, то лесной мишка получал блинок себе на завтрак после долгого сна.

Масленичные гуляния немыслимы яркого пламени костра. Травмировать пожарных в помещениях театра кукол не будем, тем более, что есть множество других способов расправиться с масленичной «красавицей». И надо сказать, наши предки в этом вопросе проявляли немало изобретательности и воображения: чучело Масленицы не только сжигали, но и топили, разрывали на части. Иногда вместо соломенного чучела на трон сажали девушку или старого алкоголика. Их, конечно, не сжигали, а вывозили за околицу и… выбрасывали в сугроб. Каким способом расправятся с Сударыней Масленицей в театре кукол – этот секрет, который пока раскрывать не будем. Приходите, сами все увидите!

Масленичные гулянья издавна называли «бабьей неделей». В эти дни женщинам не разрешалось ни шить, ни прясть, зато полагалось командовать мужиками, отправляя их, то

к теще на блины, то к золовке на посиделки. Так что, девоньки, не теряйтесь, составляйте для своих мужчин план масленичных действий!