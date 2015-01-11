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В Челябинске сегодня обсудят проект РМК по ликвидации коркинского разреза.

Проект ликвидации угольного разреза «Коркинский», добычные работы на котором были прекращены в ноябре 2017 года, будет рассмотрен на заседании по проекту Томинского ГОКа в Общественной палате Челябинской области.

Специально для участия в заседании из Москвы прибыли члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и Сергей Цыпленков. В обсуждении также примут участие представители общественных экологических организаций, научного и экспертного сообщества, профильных министерств и ведомств, ЗАО «Русская медная компания» и организаций-проектировщиков горно-обогатительного комбината.

Накануне, 8 февраля, правозащитники президента лично побывали на бортах самой крупнейшей в Евразии ямыи ощутили все ее «прелести». «Я считаю, что это такой специальный филиал ада в нашей стране», - охарактеризовал разрез Иван Засурский.

«Мы тут без каких-либо приборов, которые бы позволяли делать количественные оценки. Но можно оценить органолептическим методом. Извините за грубое слово - «хреново», - высказал свои впечатления.

Правозащитник отметил, что в мире существует порядка 10 аналогичных коркинскому случаев. В ряде мест было принято решение о переселении людей от разреза. Напомним, часть людей из домов поселка Роза, находящегося в непосредственной близости от бортов коркинского разреза, переселили после визита Владимира Путина в 2012 году. Было расселено около четырех тысяч человек и на этом все успокоились.

Согласно закону, по окончании добычных работ разрез должен быть рекультивирован. Проект рекультивации оценивается в 20-30 миллиардов рублей. Пока не понятно, кто возьмет на себя эти расходы. Русская медная компания предлагает рекультивировать разрез с использованием закладочного материала Томинского горно-обогатительного материала, строительство которого начато недалеко от Коркино в Сосновском районе. Однако челябинские ученые выступают против размещения обезвоженных отходов Томинского ГОКа в угольном разрезе «Коркинский».

Ранее гендиректор Челябинской угольной компании (в ноябре 2017 года он покинул эту должность) Валерий Кальянов рассказывал и о других вариантах рекультивации: засыпка шлаком Троицкой ГРЭС, заполнение карьера водой, засыпка карьера своими отходами. Если карьер бросят на произвол судьбы, то «газовая атака» в периоды НМУ будет обеспечена не только на ближайшие населенные пункты.

Ученые предлагали на пологом участке юго-восточного склона организовать спортивную базу для зимних видов спорта; на верхних уступах северного борта – построить гаражи, склады. В нижней части карьера будет водоем. Техногенный рельеф Коркинского разреза предлагается также использовать для создания гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), так необходимой в условиях введенного в области «специального ежедневного режима использования электроэнергии». Звучало также предложение об организации своеобразного «геологического музея» под открытым небом, так как карьерная выемка Коркинского разреза представляет собой уникальное явление в практике открытых горных пород.

«Челябинское региональное отделение КПРФ настаивает на том, что рекультивацией угольного разреза «Коркинский» должна заняться Челябинская угольная компанияза счет собственных средств», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Константин Нациевский. Ранее коммунисты призывали все парламентские партии объединить усилия для решения вопроса рекультивации самого крупного карьера в Евразии. Сегодня в Круглом столе принимают участие коммунисты Михаил Махов и Игорь Егоров.

Председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина на одном из заседаний рабочей группы заявила, что только Томинский горно-обогатительный комбинат может улучшить жизнь жителей муниципалитета, взяв на себя рекультивацию разреза «Коркинский».«Единственное спасение – размещение хвостохранилища Томинского ГОКа в Коркинском разрезе», - считает спикер.

Сегодня в Общественной палате будут рассматривать предложенный РМК вариант рекультивации разреза. Поэтому сценарию на тушение эндогенных пожаров уйдет от 5 до 20 лет. Сергей Цыпленков накануне высказал свое предварительное мнение о проекте РМК: «Предложение Томинского ГОКа по рекультивации Коркинского разреза нужно отдать на серьёзную экспертизу федерального уровня и оценить, может ли это решить проблему. Нужно понять, действительно ли, если мы заполним разрез отходами ГОКа, мы получим сказку. А то ведь мы можем получить если не Чернобыль, но тем не менее, что-то серьёзное. Поэтому оценить необходимо».

http://uralpress.ru

Ключевые теги: Южный Урал, Коркинский разрез.

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