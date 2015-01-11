Накануне в Кыштыме иномарку занесло на обочину, а потом отбросило ещё и на встречный автомобиль. Пострадали пассажиры двух иномарок.

Жительница Озёрска 1951 года рождения ехала на Тойоте от вокзала в сторону центра. Не успела она проехать улицу Комарова, как её автомобиль стало заносить на обочину.

Затем «японца» развернуло и вынесло на полосу для встречного движения. Тойота лоб в лоб столкнулась с Хёндаем, которым управляла 41-летняя жительница нашего города. Для обеих машин удар пришёлся со стороны пассажиров. Пассажиры – мужчина и женщина – с места ДТП были доставлены в больницу.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, все участники дорожно-транспортного происшествия были абсолютно трезвыми. Владелице Хёндая придётся восстанавливать ветровое стекло, капот, передние фары и правое крыло. У Тойоты также оказалась повреждена передняя часть.

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