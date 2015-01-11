» Югорские коллекторы банкротят озерчанку за миллионный долг

Многодетная мать не смогла рассчитаться по кредиту со Сбербанком

В минувший День Святого Валентина Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Югорское коллекторское агентство» о признании несостоятельным (банкротом) жительницы Озёрска Натальи К. и ввести процедуру реализации имущества должника. Коллекторы также просили суд включить в требования кредиторов сумму долга в размере более 900 000 рублей.

В ходе заседания выяснилось, что в 2012-2013 годах Наталья совместно с мужем взяла в Сбербанке два кредита в несколько сотен тысяч, за которые не смогла рассчитаться. За время, прошедшее с момента получения кредитов, новоиспечённый банкрот успела развестись и поменять фамилию. Однако ранее, в своём отзыве на исковые заявление кредиторов, озерчанка просила суд включить бывшего супруга в совместные должники. Озёрский суд удовлетворил её просьбу в части основной суммы долга.

На прошедшем заседании областного Арбитража было озвучено, что на воспитании одинокой женщины находится трое несовершеннолетних детей, постоянного дохода она практически не имеет, а квартира, в которой она проживает, является единственным жильём. Наталья К. просила суд снизить сумму требований по кредитным обязательствам и штрафным санкциям. Также прозвучала подробная информация, как и когда Сбербанк продал долги многодетной матери коллекторскому агентству.

Вынося решение о начале процедуры банкротства озерчанки, судья Шамина подчеркнула, что Арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела Управление социальной защиты населения Озерского городского округа, поскольку в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетних лиц. Также до Натальи К. и других участников процесса доведено, что в силу Закона о банкротстве гражданин вправе открыть специальный банковский счет и распоряжаться денежными средствами, размещенными на нем, без согласия финансового управляющего. Сумма совершенных гражданином операций по распоряжению денежными средствами, размещенными на специальном банковском счете, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

Озёрск.ру