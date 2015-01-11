Челябинск и Лондон свяжут авиарейсы

Из столицы Челябинской области в столицу Великобритании — на самолете.
Челябинский аэропорт готовится запустить трансферные рейсы в Лондон через Санкт-Петербург.
Предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно. Для того, чтобы оказаться в английском аэропорту Гатвик, пассажирам, вылетевшим их южноуральской столицы, необходимо будет сделать пересадку в санкт-петербургском Пулково. Первый рейс по новому маршруту запланирован на 25 марта.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Челябинский аэропорт, новые рейсы.
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