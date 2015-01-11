Борис Дубровский прокомментировал послание президента

Борис Дубровский отметил, что воспринимает послание как комплекс задач, поставленных перед региональными властями на ближайшие шесть лет.

«Целиком и полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом, перед отечественными промышленниками в области экологии. Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние воздуха в Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Абсолютное попадание в цель – ставка на пространственное развитие муниципалитетов. Реализация программы по развитию комфортной городской среды на протяжении последних двух лет убеждает меня в том, что вектор выбран правильно, есть серьезные успехи, еще больше предстоит сделать».

Напомним, 1 марта президент России в ежегодном послании Федеральному собранию отметил, что жители Челябинска неделями не видят солнца из-за смога, обозначая планы по улучшению экологической ситуации в стране.

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