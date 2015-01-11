Бродячих животных в Озёрске будут отстреливать

На отлов и утилизацию безнадзорных животных из бюджета Озёрска выделено 300 тыс. рублей

В Озёрске определён исполнитель услуги по отлову безнадзорных животных в текущем году. Им традиционно стало ООО «Гарант-М» местного предпринимателя Максима Гришина. В обязанности исполнителя контракта, заключённого с Управлением капстроительства и благоустройства входит отлов безнадзорных животных с плановый объездом бригады не реже двух раза в неделю и сбор биологических отходов (трупов животных).

Метод отлова безнадзорных животных по поступившим заявкам, а также экстренное удаление животных, представляющих опасность для окружающих, определяется исполнителем самостоятельно. Допустимым являются иммобилизация (обездвижение) путем проведения инъекции с применением специальных препаратов (веществ) и с помощью метательного или пневматического оружия. Также в обязанности ООО «Гарант-М» входит доставка отловленных животных и собранных биологических отходов на Озёрскую ветстанцию для осмотра в целях исключения распространения особо опасных заболеваний и утилизация биологических отходов.

На исполнение условий контракта до конца 2018 года выделено из бюджета Озёрского городского округа 309 тысяч рублей.

Проблема бродячих животных в Озёрске не теряет своей актуальности. В сводках происшествий время от времени появляются сообщения о нападении безнадзорных собак на людей, а также о случаях жестокого обращения с ними. Так, недавно соцсети взорвали фотографии расстрелянной на территории Озёрска бродячей собаки. В настоящее время инцидент расследуется органами дознания полиции города.

Озёрск.ру