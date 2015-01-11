Два десятка домов культуры отремонтируют на Южном Урале в 2018 году

28 домов культуры обновят в рамках проекта «Культура малой родины» в Челябинской области в 2018 году, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На работы выделено 49,9 млн рублей. В планах – ремонт 16 учреждений культуры, ещё в 12 – будет обновлена материально-техническая база. Участниками проекта стали дома культуры в 18 муниципальных районах Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Озёрске и Южноуральске.

«По два объекта выбрано в Каслинском, Кунашакском, Октябрьском и Пластовском районах. В числе популярных видов работ по-прежнему остаётся ремонт кровли и фасада», - отмечают в пресс-службе партии.

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