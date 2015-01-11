О земельном налоге

Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) в отношении земельного налога. Так, начиная с 2017 года вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка.

Если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ. Вычет применяется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны. Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Но если даже такое уведомление не поступит от налогоплательщика, вычет все равно будет автоматически применен в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога, если в налоговом органе есть информация, что налогоплательщик относится к льготной категории. Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ с 2018 года изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о предоставлении налоговых льгот по имущественным налогам. Физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не представлены налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

Ввиду того, что предоставление льгот носит заявительный характер, заявление и документы – основания можно направить в любой налоговый орган: лично, по почте, а также воспользовавшись Интернет – сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».