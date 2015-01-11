ДНК-тест для буренки и должница в костюме Евы. Самые курьезные истории от приставов

Судебные исполнители Челябинской области составили рейтинг своих новостей, которые в прошлом году вызвали наибольший резонанс и заставили посмеяться.

В 2017 году на первом месте рейтинга уверенно продержалась история о злоключениях коровы Апрельки-Буськи из села Травники. Напомним, ее хозяин, отчаявшись вернуть заблудшую буренку из стойла соседа, подал иск в суд и доказал право собственности на корову. Правда, для этого ему пришлось сделать тест ДНК.

Второе место приставы присудили хозяйке автомобиля, которая не желала отдавать его под арест. Женщина закрылась в машине, при этом демонстративно надев подгузник для продолжительной осады. Но выкуривать из салона протестующую не пришлось. Через несколько часов сидения в машине автоледи сдалась, а на следующий день рассчиталась с банком по кредиту.

Отдельная тема – принудительный привод должников на беседу с приставом. Уклонистов зачастую извлекают из диванов, шкафов, из-за мешков с продуктами. Из множества претендентов третье место в рейтинге отдали пожилой жительнице Чебаркуля, которая не давала жить соседям по ночам, а общаться с судебными исполнителями вышла в костюме Евы.

Еще один лидер рейтинга – злостный алиментщик из Еманжелинска. Молодого, но безответственного папашу разыскать помогли соцсети, где мужчина выложил свои фотографии в образе тигра. В костюме хищника он продавал елки и позировал покупателям.

Пятое место отдали семье из Таджикистана, которой предстояло выдворение из нашей страны. Потратив много усилий на поиски, приставы обнаружили, что выдворять придется уже не четырех человек, а шестерых. За время, пока незаконные мигранты жили на свалке под Еманжелинском, у них родились еще двое детей.

И, наконец, замыкает рейтинг самых курьезных история с жителем Сосновского района, который пришел в суд, будучи нетрезвым. На пороге храма правосудия мужчина перекрестился крестным знамением и отдал земные поклоны. Но попал не в зал заседания, а на штраф.

https://www.cheltv.ru