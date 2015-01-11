По факту массовой госпитализации школьников на Южном Урале возбуждено дело

Следственные органы СКР возбудили дело о халатности по факту госпитализации 13 учащихся одной из школ Нагайбакского района (Челябинская область) – причины ухудшения состояния здоровья детей устанавливаются
Утром 6 апреля из школы в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет. В настоящее время девять детей выписаны, четверо находится в больнице с подозрением на простудные заболевания.
В рамках расследования проводятся исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебном учреждении. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц. Расследование контролирует руководитель следственного управления Денис Чернятьев.
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Ключевые теги: Школьники, госпитализация, расследование.
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