Пять побед Веры Хлызовой

Уроженка Озерска Вера Хлызова одержала безоговорочную победу в Чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону.

Лыжно-биатлонный комплекс «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (Кировская область) принял более 100 спортсменов с нарушением органов зрения, которые на протяжении целой недели вели схватки за лидирующие позиции.

Подопечная Альвины Кушаковой одержала пять побед в национальном первенстве страны: в лыжных гонках на дистанции 5 км классическим стилем (20.07.8) и (спринт) конек на дистанции 1,2 (4.24.9). На этих дистанции Вера обыграла девушек – юниорок и показала лучшее время. Также золотые медали она взяла в биатлон-спринт на дистанции 6 км (два рубежа) – 21.10.7 и в лыжных гонках: спринт-конек – 04:24.9.

Самое сложное для Веры оказались биатлонные гонки на дистанции 7,5 км (четыре рубежа). Несмотря на первое место (результат 35.33.7), у девушки подкачала стрельба:

« - Вера выступила блестяще – делится своими впечатлениями Альвина Кушакова, единственное, с чем нам не повезло, так это со стрельбой, поскольку Вера, начала тренироваться в стрельбе, только в этом году. Мы и не ждали здесь успехов. В целом, я очень довольна за свою воспитанницу и уверенна, что у нее большее спортивной будущее».