» В программу капремонта на Южном Урале могут включить пожарную сигнализацию

В программу обязательных работ при капремонте могут включить замену пожарной сигнализации – с таким предложением выступили депутаты областного парламента.

По мнению депутата Александра Мотовилова, трагедия в Кемерово заставляет обратить особое внимание на проблемы пожарной безопасности и в жилых домах:

«Почему бы не ввести в программу капремонта и замену пожарной сигнализации? Во многих домах, особенно старых, эти системы давно развалились. Суммы потребуются, конечно, немалые – от 2 до 5 миллионов рублей».

В ответ на это предложение министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин пояснил, что надо либо принять решение на уровне региона, либо внести поправки в Жилищный кодекс – в любом случае предложение стоит сначала проанализировать. В первую очередь, понять, за чей счет проводить столь дорогостоящие работы.

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