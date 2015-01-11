ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом станет самой быстрой в России

Вчера вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров рассказал журналистам «большой редакции» медиахолдинга «Гранада пресс» о том, какой будет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом.

Привлекательность проекта для региона состоит и в том, что уже на этапе строительства в экономику Челябинской области будут вложены десятки миллиардов рублей, а после того, как магистраль заработает, ожидается ускорение роста экономики за счет активности населения. Помимо этого, руководство обоих регионов, по территории которых пройдет ВСМ, ставят перед собой задачу максимально задействовать уральский бизнес в реализации проекта. «Мы сегодня можем многое: у нас есть серьезный строительный комплекс, проектные организации, в обоих регионах есть производители рельс — ЧМК и «Евраз». У нас есть компании, которые производят верхнее строение пути, производители меди, необходимой для контактного кабеля. Группа «Синара» производит «Ласточку» и готова вкладываться в локализацию строительства высокоскоростных поездов», - рассказал вице-губернатор.

Отвечая на вопрос об инвесторах, Руслан Гаттаров рассказал, что проектом интересуется много компаний, в том числе зарубежных. В процессе поиска партнеров проведены переговоры с целым рядом крупных игроков из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Франции и других стран.

Высокоскоростной маршрут будет востребован у пассажиров, добавил вице-губернатор. Планируется, что будут доступны билеты нескольких категорий, и цена эконом-класса будет сопоставима со стоимостью билета на автобус.

Трассировка магистрали продумана с экологической точки зрения и предусматривает прохождение ВСМ рядом с трассой М-5. При этом маршрут проложен в обход всех территорий региона, имеющих особый природоохранный статус. «Самый главный вопрос — технологический. Сегодня в России нет ни одной магистрали со скоростью поездов свыше 250 километров в час. Это совершенно другая аэродинамика, энергетика, технологии», - подчеркнул вице-губернатор. Напомним, что у ВСМ максимальная скорость должна составить 300 километров в час.

«У нас есть два рядом расположенных региона с городами-миллионниками. Челябинск и Екатеринбург тесно связаны экономически. Есть понимание между главами регионов. Если этот проект не воплощать, Екатеринбург с его логистикой выживет, а вот Челябинску будет значительно сложнее. Поэтому мы с 2016 года проделали такую большую работу. В первую очередь заслуга в этом принадлежит губернатору Борису Дубровскому, благодаря политической воле которого мы сегодня в первом ряду проектов ВСМ», - напомнил Гаттаров.

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