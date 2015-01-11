Россельхознадзор нашел в мясной продукции «Таврии» антибиотики

Как отмечают в ведомстве, проверки на мясном производстве проводились с 4 по 27 апреля.
В итоге одна из проб мяса птицы дала положительный результат на следы нитрофуранов (относятся к классу синтетических антибактериальных препаратов). На основании данных лабораторных анализов Россельхознадзор Челябинской области проведет дополнительную проверку производства.
Также ведомство выявило другие нарушения на предприятии. В частности, "Таврия" не смогла предоставить документы, подтверждающие проведение дезинфекции холодильных камер данными лабораторных исследований за I квартал 2018 года.
Предприятию предписано устранить все выявленные в ходе проверки нарушения.
https://mediazavod.ru/news/accidents/rosselkhoznadzor-nashel-v-myasnoy-produktsii-tavrii-antibiotiki/
Ключевые теги: Мясная продукция, Таврия, Россельхознадзор.
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