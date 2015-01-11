Во время сплава на реке Юрюзань потерялся турист

Во время сплава по реке Юрюзань потерялся турист, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Товарищи не сразу заметили пропажу своего друга, но затем они увидели его пустую лодку. Начались поиски, и в итоге на следующий день пропавшего обнаружили. Оказалось, что он высадился на одном из речных островков, а потом упустил лодку, которую унесло течением.

Медицинская помощь туристу не потребовалась – приключение он перенес без особого ущерба для здоровья.

http://www.chel.aif.ru/incidents/vo_vremya_splava_na_reke_yuryuzan_poteryalsya_turist