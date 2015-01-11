Владимир Бурматов предложил создать региональную рабочую группу по реализации послания президента в Челябинской области

Такая инициатива у депутата Госдумы от Челябинской области возникла после заседания Совета Законодателей, который прошёл в Санкт-Петербурге, в рамках которого состоялась встреча депутатов с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам Владимира Бурматова, в некоторых субъектах России такие рабочие группы уже созданы. Челябинской области стоит последовать примеру коллег, поскольку темы, озвученные президентом в послании, актуальны и для нашего региона. Это позволит привести в соответствие региональное законодательство с изменениями в федеральных законах и реализовать на региональном уровне предложения, озвученные Владимиром Путиным.

- В Государственной Думе такая рабочая группа уже создана. Она занимается внесением изменений в законодательство, связанных с реализацией положений Послания, многие из которых напрямую касаются Челябинской области. К примеру, это вопросы доступности медицинской помощи и развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, качества современного образования и равных образовательных возможностей, проблемы экологии и перехода предприятий на наилучшие доступные технологии. На мой взгляд, Челябинская область должна стать одним из тех регионов, где такие рабочие группы по реализации Послания будут созданы, - высказал своё мнение депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Об этом же говорил на недавней встрече с президентом и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что такая практика, повысит уровень качества решений и ускорит их принятие как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Чтобы выстроить работу системно, мы предложили коллегам из регионов подумать о создании аналогичных рабочих групп во всех законодательных собраниях субъектов Российской Федерации, - сказал Вячеслав Володин. - Рабочие группы уже созданы в 10-ти региональных законодательных собраниях.

Руководитель нижней палаты Федерального Собрания уверен, что активный диалог федеральных и региональных рабочих групп по законодательному обеспечения и реализации Послания президента поможет выйти на принципиально новую динамику работы и более высокое качество.

https://vecherka.su/articles/news/135051/