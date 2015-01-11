Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 03 мая 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +3 град. С

• атмосферное давление 745 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 78 %

• ветер _нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 10 п-1 С 9 до 12 часов

Уральская 11 С 9 до 15 часов

Ленина 2,4,6, Менделеева 6 С 9 до 17 часов

Дзержинского 32 п-6, Семенова 2,4 С 9 часов до ок.

2 В сетях электро-

снабжения Комсомольская с 18 по 26, с 21 по 29 дом, Набережная 8 С 9 до 13 часов

3 В сетях горячего водоснабжения

и отопления К.Маркса 10 п-1 С 9 до 12 часов

Уральская 11 С 9 до 15 часов

Ленина 2,4,6, Менделеева 6 С 9 до 17 часов

Дзержинского 32 п-6, Семенова 2,4 С 9 часов до ок.

Уважаемые жители округа!

В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.

На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вход и въезд в лесные массивы;

- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;

- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку матросов-спасателей.

По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период.

Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 03 мая 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 м/с, отдельные порывы до 10 м/с, днем 5-10 м/с, отдельные порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1-6°, в горах и низинах до минус 2°, днем плюс 11-16°, на юге плюс 19-24°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков и туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха ожидается появление тенденции на снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _158_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35740/