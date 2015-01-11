На авиабазе «Шагол» в Челябинске пройдут учения Су-25

В Челябинске в течение как минимум месяца состоятся учения штурмовиков «Су-25», прибывших в столицу региона с киргизской авиабазы.
В областной центр штурмовики прилетели из-за того, что в Киргизии запрещен тренировочный пуск пилотируемых аппаратов. «Сушки», как и в прошлые годы, будут базироваться на авиабазе «Шагол».
https://gubernia74.ru/articles/news/1084561/
Ключевые теги: Су-25, Челябинская область, Шагол, полёты.
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