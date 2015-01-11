Декрет с прибавкой

Со следующего года матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, могут назначить новое пособие.

Такое предложение высказал губернатор Санкт-Петербурга, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания. Он призвал парламентариев поддержать эту инициативу.

По предварительным оценкам, ежемесячные выплаты матерям, которые ушли в декретный отпуск с рабочего места, должны будут составить половину заработка. Неработающие женщины смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в 3500 рублей. Напомним: сейчас 40 процентов зарплаты получают только те мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Пособие на детей до трех лет - всего 50 рублей в месяц.

О том, каков будет реальный размер новых детских пособий, сказать сегодня не может никто.

Ежемесячные выплаты матерям, которые ушли в декретный отпуск с рабочего места, могут составить ползарплаты

В Санкт-Петербурге проблема нехватки ясельных групп в детских садах стоит остро. Ежегодно в городе регистрируется 70 тысяч новорожденных. В очереди в ясли около семи тысяч малышей.

В Петербурге никогда не реорганизовывали ясельные группы. Наоборот, число мест в них ежегодно увеличивается. Так, за минувший год количество малышей до трех лет, посещающих детсады, увеличилось более чем на полторы тысячи, сообщили "РГ" в пресс-службе комитета по образованию.

ем не менее проблема остается. И она связана не только с дефицитом мест для самых маленьких.

- Любой педиатр, любой психолог вам скажет: в полтора года ребенок еще не готов отрываться от матери, - отмечает директор по развитию общественного фонда "Родительский мост" Кирилл Шарков. - Быть рядом с мамой все первые годы своей жизни крайне важно для личностного формирования человека. И то, что инициатива, о которой давно вели речь, наконец обретает реальные очертания, - можно только приветствовать. В том, что она станет важной поддержкой семье, сомневаться не приходится.

Другие эксперты скептически отнеслись к новой инициативе. Доцент ВШЭ Елена Кудрявцева посчитала, что расходы на новые меры поддержки молодых семей почти вдвое превысят затраты из городского бюджета, которые идут сейчас на социальные выплаты матерям, а 3500 рублей недостаточно, чтобы прокормить себя и ребенка.

Коренным жителям Югры будут платить пособия за детей, не имеющих доступа к дошкольному образованию. Речь идет о совсем маленьких детях - от полутора до четырех лет, которые могли бы ходить в садик, но у них нет такой возможности, поскольку живут с родителями-оленеводами на лесных стойбищах, откуда до ближайшего детского сада порой больше 300 километров. Не забирать же таких малышей из семьи в интернаты, как это происходит при организации школьного образования. При этом и сотни садиков для детей коренных народов тоже не построишь - плотность населения в отдельных районах Югры всего по два человека на квадратный километр, стойбища и отдельные чумы аборигенов разбросаны по территории округа.

Поэтому в Югре и решили ввести компенсацию. Родителям, имеющим детей от полутора до трех лет, будут выплачивать по 7547 рублей в месяц, а от трех лет до четырех - 3774 рубля. Подобная программа уже несколько лет действует для детей, живущих на "большой земле", если им не хватило места в детских садах. Теперь она будет действовать и для детей аборигенов, которые не имеют доступа к дошкольному образованию в принципе.

Сегодня в округе 2941 дошкольник из числа детей ханты, манси, лесных ненцев, из них 360 по разным причинам не посещают детский сад. Новое пособие коснется 48 семей, подсчитали в округе.

Как отмечают эксперты, получение образования, особенно дошкольного, в районах, где жители и сегодня ведут традиционный образ жизни, как и их предки столетия назад, остается довольно серьезной социально-педагогической проблемой. Поэтому в Югре стараются "приблизить", насколько это возможно, хотя бы детсады к местам проживания семей аборигенов. Есть, например, формы обучения выходного дня, когда небольшие бригады педагогов выезжают в стойбища и занимаются с детьми коренных народов. Есть группы кратковременного пребывания, есть проект "стойбищная школа-сад". В каникулы с дошкольниками часто занимаются ребята-волонтеры, как правило, это их же братья и сестры, которые учатся в школах-интернатах или колледжах.

- Получается, детские сады идут вслед за дошколятами, - отмечает Борис Павлов, социолог, профессор УрО РАН, долгие годы исследующий культуру и быт коренных народов Югры и Ямала. Сегодня это оптимальный вариант. Он позволяет находить баланс, при котором коренные народы сохраняют традиционный, во многом уникальный уклад жизни и при этом получают образование.

https://rg.ru/2018/04/27/reg-szfo/v-sankt-peterburge-predlozhili-vvesti-novoe-detskoe-posobie.html