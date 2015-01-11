По тонкому льду… бегали дети, рискуя своими жизнями

30 апреля 2018 в 11.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступил звонок с сообщением, что на льду в р-не дома № 15 по ул. Иртяшская бегают дети. Информация была доведена до полиции. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. В 11.52 прибыв на место вызова, спасатели обнаружили на льду двух девочек (2007 г.р.) Девочек спасатели со льда увели и передали полиции.

Уважаемые родители!

Контролируйте досуг детей- не допускайте их на тонкий весенний лед!

Игры на льду могут кончится трагически!

Телефон экстренных служб – 112.