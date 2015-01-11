На Урале Марсель Десайи представил форму волонтеров ЧМ-2018

Победитель мирового и европейского чемпионатов французский футболист Марсель Десайи презентовал екатеринбуржцам униформу волонтеров ЧМ-2018.

По мнению звезды футбола, ярко красные дождевики и толстовки с символикой чемпионата и крупными словами Volunteer хорошо отражают энергетику добровольных помощников футболистов и болельщиков. А самому Десайи комплекты нравятся особенно, поскольку напоминают форму "Милана", одного из четырех клубов, в составе которых защитник успел поиграть за богатую всевозможными победами футбольную карьеру.

Презентация униформы волонтеров стала центральным событием фестиваля, устроенного организаторами чемпионата для футбольных болельщиков Среднего Урала. Два дня любителей спорта номер один принимал передвижной парк чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, посещающий в эти дни все города страны, где вскоре пройдут игры первенства планеты.

Помимо участия в развлечения, основанных на навыках и способностях, необходимых для игры с мячом, розыгрыша призов, посетители парка смогли узнать, как попасть на фестиваль болельщиков, приобрести билеты на матчи и подать заявку на оформление паспорта болельщика, сфотографироваться с талисманом соревнований и знаменитостями, поддерживающими ЧМ в России.

Кроме Марселя Десайи, в Екатеринбург приехал страстный поклонник футбола и исполнитель главной роли в фильме "Такси" французский киноактер Сами Насери. Общаясь с журналистами, он, кстати, заметил, что планирует побывать на Среднем Урале и во время чемпионата - на игре между сборными Франции и Перу. Разумеется, побывали на фестивале и известные екатеринбуржцам, в частности, послы чемпионата биатлонист Антон Шипулин и композитор Александр Пантыкин.

До Екатеринбурга аналогичные фестивали футбола были проведены в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске и Самаре. Далее парк посетит Казань (5-6 мая), Нижний Новгород (12-13 мая), Санкт-Петербург (19-20 мая) и Калининград (2-3 июня).

Чемпионат мира, напомним, пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня). Игры пройдут на стадионе "Екатеринбург Арена", официально открытом 15 апреля матчем чемпионата страны между московским "Спартаком" и местным "Уралом".

https://rg.ru/2018/04/30/reg-urfo/na-urale-marsel-desaji-predstavil-formu-volonterov-chm-2018.html