Челябинской области обещаны крупные хоккейные турниры

Организация юниорского чемпионата мира и зрительский интерес к нему впечатлили функционеров из ИИХФ и ФХР.

Завершившееся в Челябинской области первенство планеты среди хоккеистов до 18 лет стало рекордным по числу болельщиков. За десять дней турнир посетили 159 176 болельщиков, что на 44 036 зрителей больше прошлого рекорда, который был установлен в 2010 году в Минске. Побить установленную на Южном Урале цифру будет очень сложно, заявил Фрэнк Гонсалес, почетный член ИИХФ и директор чемпионата.

«Мы очень рады, что ФХР дала право на проведение чемпионата именно Челябинску и Магнитогорску. Мы очень хотим вернуться сюда снова. Я думаю, что все игры очень понравились болельщикам, они отлично разбираются в хоккее. Челябинск и Магнитогорск — отличные», — рассказал Фрэнк Гонсалес.

Практика проведения крупных хоккейных турниров на Южном Урале будет продолжена, поэтому жители региона смогут увидеть игры сборной России. У Федерации хоккея России есть цель переносить матчи национальной команды в регионы, такая практика уже была осуществлена в Сочи, Ярославле и Челябинске. Пока же существуют некоторые логистические сложности, которые не позволяют западным сборным напрямую прибыть в конкретную точку внутри страны. Однако это не помешает организации подобных матчей для южноуральских болельщиков, рассказал Дмитрий Курбатов, исполнительный директор Федерации хоккея России.

«Мы договорились, что мы пришлем региону список мероприятий на следующий год, мы вместе их проработаем и решим, какие мероприятия можно будет еще провести в Челябинской области», — пояснил Дмитрий Курбатов.

Представитель ФХР поблагодарил губернатора Бориса Дубровского за прекрасное проведение юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске. Дмитрий Курбатов считает, что оргкомитет турнира вполне способен организовать более серьезные мероприятия.

«Международная федерация это себе в актив записала, и нам приятно, что мы были частью этого события, и для местных жителей это было очень здорово», — добавил исполнительный директор.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею U18 прошел в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Победителем турнира стала сборная Финляндии, переигравшая в финале американцев со счетом 3:2.

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