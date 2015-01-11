После выходных дней в помещениях станет прохладнее

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подписал постановление об окончании отопительного сезона 2017-2018 в муниципалитете: радиаторы начнут остывать с 7 мая.

Согласно документу, руководителям управляющих организаций и балансодержателям зданий рекомендовано произвести отключение систем отопления в установленном порядке и перевести объекты на летний режим потребления теплового ресурса, энергоснабжения. ФГУП «ПО «Маяк», ММПКХ, ММУП ЖКХ поселка Новогорный предписано обеспечить округ горячим водоснабжением.

Следует отметить, что ограничения коснутся всех без исключения пользователей, в том числе и учреждений социальной сферы.

Постановление издано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами.