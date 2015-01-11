Горячий уикенд в прохладную погоду!

Обычно между праздниками наступает культурно-спортивное затишье...но не тут-то было! Этот уикенд наполнен самыми разнообразными событиями! Вам только остаётся выбирать занятие по душе!

Озёрск

Все выходные:

Тренажерный зал «Геркулес»: стартовал силовой марафон! 1 этап: с 3 по 16 мая — «жим лежа». 2 этап: с 17 по 31 мая — «становая тяга». 3 этап: с 1 по 15 июня — «приседания». Победители среди мужчин и женщин получают абонемент на бесплатное посещение тренажерного зала (5 занятий).

5 мая, 11-00

Театр кукол: «Серая шейка» (6+)

5 мая, 15-00

Точка роста: мастер-класс по летним рюкзачкам. Подробности на https://vk.com/lentaknit_ozr

5 мая, 17-00

ДК «Маяк»: концерт, посвящённый 115-летию М.Блантера с участием вокально-хоровых коллективов и оркестра «Россияне» « Нам этих песен позабыть нельзя!»

5 мая, 17-00

ДК «Строитель»: встреча ветеранов клуба «Огнеборец», посвящённая Великой победе

5 мая, 18-10

Театр драмы и комедии «Наш дом»: театрально-танцевальный фестиваль «Питер Пэн» (4+)

6 мая, 11-00

Театр кукол: «Дикие лебеди» (6+)

6 мая, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Голубая змейка» (5+)

6 мая, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: Сборная СССР(14+)

Челябинск

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: Имре Маковец «Соединяя небо и землю…». Выставка произведений венгерского архитектора Имре Маковеца организована Венгерской академией искусств, Венгерским культурным центром в Москве, Генеральным консульством Венгрии в Екатеринбурге при финансовой поддержке Почетного консула Венгрии в Челябинской области В. Л. Лощенко. При поддержке Гедеон Рихтер и ОТП Банк.

Исторический музей Южного Урала: выставка «Война глазами очевидцев: плакаты и фронтовые письма, Челябинск»

5 мая, 12-00

Легкоатлетический манеж на Энгельса 22: Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль 2018. Могучие и ловкие челябинцы будут соревноваться в историческом фехтовании, гиревом спорте, стронгфите, народном жиме и на воркаут-площадке.

5 мая, 14-00

Стадион «Локомотив»: первая игра сезона ЛАФ 2018! «Челябинские танки» против «Уральских молний» (Екатеринбург)

5 мая, 14-00

ЧелГУ: IT'S TIME – Фестиваль языков в Челябинске открывает свои двери во второй раз! На фестивале вы познакомитесь с вечно позитивным испанским и братским русскому сербским. Вы узнаете, как грамотно эмигрировать, и избавитесь от типичных ошибок в английском.

Екатеринбург:

5 мая, 18-00

Городской Дом Музыки: концерт Sax-teen. Герои вечера – трое юношей, 14-ти, 16-ти и 19-ти лет, которые уже достигли серьезных успехов в музыке и рады продемонстрировать свое мастерство с безграничными возможностями любимого инструмента.

5 мая, 18-00

КРК «Уралец»: турнир по смешанным единоборствам. В программе Турнира состоятся сразу два знаковых боя с участием Александра Емельяненко и Ивана Штыркова. Оба бойца проведут поединки против именитых соперников.

5 мая, 18-00

Концерт-холл: фестиваль Heartcore Fest. Мощнейшие представители тяжелой альтернативной сцены России и Урала.

Специальные гости: secure. (Москва), DEADBIRDS (Москва)

5 и 6 мая, с 11-00

Мультимедийный центр «Россия – моя история»: Киберфест 2018. В программе фестиваля: турниры по разным компьютерным и видеоиграм, косплей шоу, презентация новинок виртуальной реальности и многое другое. Оба дня с 11 утра и до 20 вечера пройдут турниры по играм Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Fifa 18, League of Legends и многим другим.

Александра Лебедева