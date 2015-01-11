Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.05.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа

1. Сегодня понедельник 07 мая 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +12 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 64 %

• ветер юго-западный 7 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _ _ ДТП

_ пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22 п-1,2,3, Семенова 22 С 9 часов до ок.

Свердлова 52, Семенова 3 с 1 по 5 п С 9 до 13 часов

Кирова 23, Победы 25 С 9 до 17 часов

Матросова 34 с 7 по 9 п С 11 часов до ок

2 В сетях электро-

снабжения Октябрьская 8,10, Калинина 11,13 С 8.30 до 17 час.

Монтажников 58 С 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения

Гайдара 22 п-1,2,3, Семенова 22 С 9 часов до ок.

Свердлова 52, Семенова 3 с 1 по 5 п С 9 до 13 часов

Кирова 23, Победы 25 С 9 до 17 часов

Матросова 34 с 7 по 9 п С 11 часов до ок.

Вниманию жителей округа!

В связи с благоприятным метеорологическим прогнозом и окончанием отопительного сезона с 7 мая производится отключение отопления в жилищном фонде округа.

Вниманию озерчан!

07 мая с 10.30 до 13 часов будет временно перекрыто движение транспорта на площади Ленина. По муниципальным и садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагентство» и «Площадь Ленина» переносятся на остановку «МИФИ».

8 мая с 10 до 17 часов на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна - 2018».

Вниманию жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед. Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112».

В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.

На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вход и въезд в лесные массивы;

- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;

- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 07 мая 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, ночью в северных районах умеренные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, отдельные порывы ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, днем плюс 11-16°, на юге до плюс 20°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _168_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35790/