Дождливое и теплое начало недели ждет южноуральцев

Следующая неделя обещает быть дождливой. Осадки ожидаются с понедельника по четверг.
В понедельник, 7 мая, температура воздуха днем составит 13 градусов. Ночью опустится до трех. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер до четырех метров в секунду.
В среду, 9 мая, ожидается потепление до 18 градусов. Однако также возможен небольшой дождь.
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Ключевые теги: Южный Урал, прогноз погоды, тепло и дожди.
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