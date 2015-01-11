Дождливое и теплое начало недели ждет южноуральцев

Следующая неделя обещает быть дождливой. Осадки ожидаются с понедельника по четверг.

В понедельник, 7 мая, температура воздуха днем составит 13 градусов. Ночью опустится до трех. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер до четырех метров в секунду.

В среду, 9 мая, ожидается потепление до 18 градусов. Однако также возможен небольшой дождь.

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