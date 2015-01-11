Мотоклуб «Ренегаты» официально открыли новый сезон

Вот уже несколько лет подряд в начале мая озёрские байкеры официально открывают сезон, собираясь в Парке культуры и отдыха и приглашая озерчан приобщиться к своей культуре.

В этот раз погода благоволила к представителям мотоклуба «Ренегаты», что не могло не сказаться на количестве зрителей. Среди них, кстати, были замечены и председатель Собрания депутатов ОГО Олег Костиков, и Глава ОГО Евгений Щербаков, приехавший на мероприятие на собственном железном «коне».

Перед собравшимися выступили участники арт-школы Светланы Худяково й «Станция 74», озёрская группа «MMI» и гости из Касли "Сorvet43", прошли показательные выступления клуба средневекового фехтования "Сокол" из Кыштыма. Абсолютно любой гость мог пофотографироваться на фоне, а то и верхом на том или ином байке.

По словам президента клуба «Ренегаты» Владимира Ляхова, от сезона 2018 он и его одноклубники, которых в данный момент насчитывается порядка 20, ждут хорошей погоды и побольше километров на спидометре. На наш вопрос, правда ли, что на дорогах становится всё больше байкерш, Владимир ответил, что его больше волнует вопрос безопасности девушек, а, точнее, соблюдения ими правил дорожного движения. В принципе, любой, кто решил приобрести железного «коня» должен понимать, что это не автомобиль, а действительно опасный вид транспорта и к нему нужно относиться намного серьезнее, чем к машине. И это с учётом того, что многие автолюбители не принимают во внимание тот факт, что с приходом тепла на дорогах появились мотоциклисты – полноправные участники дорожного движения!

Закончилось мероприятие тем, что организованная колонна мотоклуба "Ренегаты", спокойно и соблюдая ПДД, проехалась по улицам родного города!

Александра Лебедева