Роспотребнадзор сообщил о 12 челябинцах, отравившихся салатами сети «Лента»

Более 140 килограммов салатной продукции снято с реализации в супермаркетах «Лента» в Челябинске после вспышки кишечной инфекции.

По информации областного управления Роспотребнадзора, 78 сотрудников производственных цехов торговой сети отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр.

«Согласно данным лабораторных исследований методом ПЦР у семи заболевших и пяти сотрудников цеха, а также в пробе готовой продукции (селедке под шубой) обнаружена ДНК бактерий рода сальмонеллы», – говорится в сообщении ведомства.

В нем уточняется, что все пострадавшие употребляли салаты и жареную курицу, приобретенные в супермаркетах ООО «Лента».

«В ходе внеплановой выездной проверки установлены многочисленные нарушения технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", санитарных правил 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"», – отметили в Роспотребнадзоре.

Торговой сети выдано предписание о приостановке производства, хранения и продажи салатов. Снято с реализации более 140 кг данной продукции. В отношении ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха возбуждены дела об административных правонарушениях. Проведена заключительная дезинфекция производственных цехов, мест общего пользования супермаркетов.

Все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области начата проверка в отношении птицефабрики «Чебаркульская птица», которая поставляла яйцо для приготовления салатов.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzor-soobschil-o-12-chelyabintsah-otravivshihsya-salatami-seti-Lenta_106231.html