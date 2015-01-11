Невиданными темпами идет развитие технологий в ТОСЭР ЗАТО г.Озерск.

Позади остались древние способы асфальтирования дорожного полотна с помощью различной тяжелой техники, когда чтобы заменить участки побитого жизнью и автомобилями асфальта старый слой занудно срезался, затем применялось никому не нужное сегодня гудронирование и прочие вариации проявления каменного… (простите!) …асфальтового века.

Сегодня асфальт кладется прямо в слегка освобожденную от воды яму и прихлопывается сверху подручными наноинструментами. Влага бывшей лужи помогает теплому асфальту молниеносно врасти в почву, пуская корни в сторону центра Земли.

Данные технологии позволяют стремительно беднеющим озерчанам по-прежнему беспрепятственно передвигаться по городу на лучших образцах автопрома загнивающего Запада…

Александр Волынцев