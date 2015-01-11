Не все завтраки одинаково полезны… В Озёрске продолжается нашествие грызунов в гипермаркетах

В магазинах торговой сети «Магнит» в Озёрске бдительные покупатели вновь зафиксировали наличие мелких грызунов. В отличие от прошлого эпизода , в этот раз фотокамера покупателя зафиксировало дохлую мышь.

Целую серию снимков, подтверждающих, что в «Магните» не всё в порядке, автор публикации в социальной сети «ВКонтакте» сопроводил возмущённым комментарием: «И снова Магнит, и снова мышки, на этот раз уже дохленькие. Магазин уже давно стал для них домом, а мы туда просто в гости заходим. Можно бегать в овощах, можно по замороженным крабовым палочкам, а можно вот так, в печенюшках) Так пусть же об этом узнает как можно больше людей, ведь они не виноваты в том, что администрации магазина не интересно это настолько, насколько должно быть, чтобы принять НОРМАЛЬНЫЕ меры, а не расклеивать липкую ленту. Пора бежать в соответствующие органы!».

Традиционно, комментаторы сообщения поделились на негодующих и тех, кто относится к происшествию с изрядной долей юмора: «Отличная рекламка печенькам "Полезный завтрак"))», «Вчера в Магните воняло тухлым, видно, в подсобке скунс сдох. Когда там порядок наведут, СЭС прям не понятно за что деньги получает». «Как вы надоели! Борются там с мышами, вонь от канализации, и СЭС там была, успокойтесь вы уже», «Мыши и крысы постоянные спутники человека... Они боятся нас, а мы боимся их! Так было и так будет, с этим ничего не сделать», «Новая акция: купи печенье – получи мышку в подарок!».

Заместитель руководителя Межрегионального управления № 71 ФМБА России (по старинке именуемого в народе «СЭС») Нина Гладышева пояснила Озёрск.ру, что сигналов о грызунах в торговых сетях в органы санэпиднадзора не поступало, поэтому никаких проверок и, тем более, специальных мероприятий этим ведомством не проводилось. «Дератизация – не наш профиль. Обратитесь в ООО «ДезЦентр», - предложила Нина Александровна.

В телефонном разговоре с персоналом ООО «Дезцентр», занимающимся борьбой с грызунами в Озёрске, пояснили, что проблема с «Магнитом» известна, договор на обслуживание заключен, мероприятия по дератизации проводятся регулярно. «На прошлой неделе мы в «Магните» не были – праздники. Но обработка проводится регулярно. Не нужно думать, что мыши в магазинах плодятся в неимоверных количествах. Они есть практически везде, но «Магниту» везёт с бдительными покупателями почему-то чаще. Вполне возможно, что в данном случае мышь «приехала» с партией овощей».

Почему несчастное животное из овощных ящиков приползло умирать именно на полку с печеньями, в Дезцентре не пояснили.

Озёрск.ру