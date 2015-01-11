Памяти Бориса Сергеевича Кондрашова

13 мая в 15:00 в Центральной городской библиотеке состоится открытие выставки памяти озерского художника Бориса Сергеевича Кондрашова. 14 мая исполнится 10 лет со дня смерти талантливого художника и вокалиста. Приглашаем всех, кто знал Бориса Сергеевича, встретиться, поговорить, вспомнить…
Кто не был знаком с Борисом Кондрашовым, сможет увидеть его самобытные работы: уральские пейзажи, портреты самых разных людей.
Картины мастера находятся в частных собраниях не только у озерских ценителей искусства, но и в других городах России, во Франции, Бельгии, Соединенных Штатах Америки, Германии. На выставке будет представлено более сорока работ живописца.
Работа экспозиции продлится до 29 мая. Вход свободный.
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