Памяти Бориса Сергеевича Кондрашова

13 мая в 15:00 в Центральной городской библиотеке состоится открытие выставки памяти озерского художника Бориса Сергеевича Кондрашова. 14 мая исполнится 10 лет со дня смерти талантливого художника и вокалиста. Приглашаем всех, кто знал Бориса Сергеевича, встретиться, поговорить, вспомнить…

Кто не был знаком с Борисом Кондрашовым, сможет увидеть его самобытные работы: уральские пейзажи, портреты самых разных людей.

Картины мастера находятся в частных собраниях не только у озерских ценителей искусства, но и в других городах России, во Франции, Бельгии, Соединенных Штатах Америки, Германии. На выставке будет представлено более сорока работ живописца.

Работа экспозиции продлится до 29 мая. Вход свободный.