Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.05.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 08 мая 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +5 град. С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветер северный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _1 _ ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22-3п С 8.30 до окон.

Матросова 34-8п, Октябрьская 26, Луначарского 1,3,5,7 С 9 час до окон.

Победа 25, Набережная 21, Монтажников 54 С 9 до 12 час

2 В сетях электро-снабжения: нет

3 В сетях горячего водоснабжения

Гайдара 22 -3п С 8.30 до окон.

Матросова 34-8п, Луначарского 23, К Маркса 8, Колыванова 38, 38а, 40 С 9 час до окон.

Победа 25, Набережная 21, Монтажников 54 С 9 до 12 час

Вниманию жителей округа!

В связи с благоприятным метеорологическим прогнозом и окончанием отопительного сезона с 7 мая 2018 г. производится отключение отопления в жилищном фонде округа.

Вниманию озерчан!

9 мая 2018 года с 08.00 до 14.00 в связи с проведением парада посвященного 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне закрывается движение по площади имени Ленина. По пригородным и междугородним маршрутам и специальным садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «Мифи».

09 мая 2018года с 19.00 до 23.00 у ДК «МАЯК» закрывается движение в районе площади Броховича.

Остановка «Дом связи» по городскому маршруту № 7 от остановки «КПП – 2» и по специальным садовым маршрутам № 26, № 28 по направлению из садов отменяется.

Остановка «ДК МАЯК » и «Универмаг» по городским, пригородным и специальным садовым маршрутам переносится на остановку «Старое № 46 училище».

09.05.2018 Остановка «Юность » по междугороднему маршруту № 565 «Озерск – Челябинск» на 18.52 и 21.55 из города Челябинска перенесена на остановку автостанция «Южная». (Областная больница).

Сегодня, 8 мая, с 10 до 17 часов на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна - 2018».

Вниманию жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед. Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112».

В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим.

На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вход и въезд в лесные массивы;

- организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;

- разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим».

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 08 мая 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный с переходом на южный 3-8 м/с, отдельные порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5º, днем плюс 10-15°, на юге до плюс 18°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _218_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35805/