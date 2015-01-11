Отмечаем Великий День Победы!

Страна отмечает Великий День победы над фашизмом!

Наша афиша расскажет вам о мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 мая в Озёрском городском округе, а также в Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

8 мая, весь день

Детская городская библиотека: «Была война… Была Победа…» - тематический день информации. День книг о Великой Отечественной войне. (6+)

8 мая, 13-30

Озёрский колледж искусств: «Салют, Победа!» - концерт хора и оркестра народных инструментов. (6+)

8 мая, 20-00

Мемориал «Вечный огонь»: воинский ритуал «Вечерняя заря».

9 мая, 10-00

Площадь Ленина: парад, посвящённый Дню Победы. После торжественного приёма парада, в память о героях Великой Отечественной войны, состоится шествие колонны Бессмертного полка.

9 мая, 11-30

Сквер им.А.Б.Логинова: театрализованная программа «Солдатский привал».

9 мая, 12-00

Площадки города: выездная агитбригада «Есть в красках Победы оттенки войны»

11-30 площадь Ленина

13-00 микрорайон Заозёрный

15-00 Гайдара 20

9 мая, 15-00

Стадион «Труд»: в ЦРОФП Гагарин пройдут традиционные отжимания, посвящённые Дню Победы.

9 мая, 20-00

Площадь им.Б.В.Броховича: городской праздник «О Мире, о Победе, о Любви», который завершится в 22:00 часа праздничным салютом.

П.Татыш

8 мая, 17-00

Площадь ДК им.А.С.Пушкина: народное гуляние «Салют, Победа!»

П.Новогороный

8 мая, 16-30

Детская школа искусств: «Вечер на рейде» - мероприятие, посвященное Дню Победы.(6+)

9 мая, 11-00

Площадь ДК «Энергетик»: парад, поздравление ветеранов ВОВ, полевая кухня

9 мая, 20-00

Площадь ДК «Энергетик»: праздничный концерт «Победы музыка звучала»

П.Метлино

9 мая, 12-00

ДК «Синегорье»: «Поклонимся великим тем годам» - литературно-музыкальная композиция с возложением цветов к Мемориалу памяти павших. (0+)

12-30

Площадь ДК «Синегорье»: праздничный концерт «Весна Победы нашей». (0+)

Челябинск

9 мая, 12-00

Площадь Революции: торжественное построение

9 мая, 12-00

Парк «Сад Победы»: народное гуляние «Отдыхаем с ветеранами», экскурсия по экспозиции военной техники.

9 мая, 13-00

Театральная площадь: праздничный концерт «Равнение на Победу», полевая кухня, кухни народов мира

13-00

Кировка: праздничная программа «Неугасима память поколений»

13-00

Парк им.А.С.Пушкина: праздничная программа «День Побды».

15-00

Пр-т Ленина-ул.Цвиллинга: шествие Бессмертного полка

20-00

Площадь Ярославского: патриотический проект «Огонь Победы».

22-00

Набережная реки Миасс: праздничный фейерверк

8 мая в 20-30 в «Парковом» открывается уличный кинотеатр (ул. Александра Шмакова, 10):

показ военной кинокомедии «Небесный тихоход». Местная управляющая компания оборудует в кинотеатре 100 сидячих мест, в первую очередь предназначенных для зрителей старшего поколения. Поэтому для комфортного просмотра приглашаем взять собственные стулья или пледы.

Екатеринбург

8 мая, с 11-00

Исторический парк: приглашаем всех екатеринбуржцев и гостей города на праздник, посвященный великому дню – Дню Победы!

Вход свободный

8 мая, 19-30

Музей Б.Н.Ельцина: концертнаяя программа квартета «Студия новой музыки» Московской консерватории знакомит слушателей с творчеством композиторов, в годы Второй мировой оказавшихся в застенках гетто Терезиенштадт на территории Чехии.

9 мая с 9 до 11-00

Проспект Ленина: акция «Бессмертный полк». Колонна с портретами фронтовиков проследует не до площади 1905 года, а до улицы Московской. Затем на площадке Дворца молодежи состоится концерт, также людей будет ждать полевая кухня с солдатской кашей.

9 мая, 10-00

Площадь 1905 года: парад войск Екатеринбургского гарнизона.

9 мая, 11 – 20ч

Площадь 1905 года: акция «Вспомним всех поименно..»

9 мая, 15-00

Площадь 1905 года: кинотеатр под открытым небом

9 мая, с 11-30 до 21-00

Парк им.В.В.Маяковского: праздничная программа, посвященная Дню победы. Митинг-шествие на памятник УДТК

Трансляция военных патриотических фильмов

Выступление военных оркестров

Работа полевой кухни — дегустация солдатской каши

Познавательный квест для детей «Фронтовыми дорогами»..и многое другое!

9 мая, точное время старта будет сообщено заранее на ресурсах Вело-Города.

Октябрьская площадь: велопробег «Спасибо Деду за Победу!». Чтобы поддержать и воссоздать на велопробеге нужную атмосферу, приезжайте в костюмах военных лет.

9 мая, 19-00

Исторический сквер: гала-концерт

9 мая, 22-30

Акватория городского пруда: праздничный фейерверк

Александра Лебедева