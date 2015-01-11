Отмечаем Великий День Победы!

Страна отмечает Великий День победы над фашизмом!
Наша афиша расскажет вам о мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 мая в Озёрском городском округе, а также в Челябинске и Екатеринбурге!
Озёрск
8 мая, весь день
Детская городская библиотека: «Была война… Была Победа…» - тематический день информации. День книг о Великой Отечественной войне. (6+)
8 мая, 13-30
Озёрский колледж искусств: «Салют, Победа!» - концерт хора и оркестра народных инструментов. (6+)
8 мая, 20-00
Мемориал «Вечный огонь»: воинский ритуал «Вечерняя заря».
9 мая, 10-00
Площадь Ленина: парад, посвящённый Дню Победы. После торжественного приёма парада, в память о героях Великой Отечественной войны, состоится шествие колонны Бессмертного полка.
9 мая, 11-30
Сквер им.А.Б.Логинова: театрализованная программа «Солдатский привал».
9 мая, 12-00
Площадки города: выездная агитбригада «Есть в красках Победы оттенки войны»
11-30 площадь Ленина
13-00 микрорайон Заозёрный
15-00 Гайдара 20
9 мая, 15-00
Стадион «Труд»: в ЦРОФП Гагарин пройдут традиционные отжимания, посвящённые Дню Победы.
9 мая, 20-00
Площадь им.Б.В.Броховича: городской праздник «О Мире, о Победе, о Любви», который завершится в 22:00 часа праздничным салютом.
П.Татыш
8 мая, 17-00
Площадь ДК им.А.С.Пушкина: народное гуляние «Салют, Победа!»
П.Новогороный
8 мая, 16-30
Детская школа искусств: «Вечер на рейде» - мероприятие, посвященное Дню Победы.(6+)
9 мая, 11-00
Площадь ДК «Энергетик»: парад, поздравление ветеранов ВОВ, полевая кухня
9 мая, 20-00
Площадь ДК «Энергетик»: праздничный концерт «Победы музыка звучала»
П.Метлино
9 мая, 12-00
ДК «Синегорье»: «Поклонимся великим тем годам» - литературно-музыкальная композиция с возложением цветов к Мемориалу памяти павших. (0+)
12-30
Площадь ДК «Синегорье»: праздничный концерт «Весна Победы нашей». (0+)
Челябинск
9 мая, 12-00
Площадь Революции: торжественное построение
9 мая, 12-00
Парк «Сад Победы»: народное гуляние «Отдыхаем с ветеранами», экскурсия по экспозиции военной техники.
9 мая, 13-00
Театральная площадь: праздничный концерт «Равнение на Победу», полевая кухня, кухни народов мира
13-00
Кировка: праздничная программа «Неугасима память поколений»
13-00
Парк им.А.С.Пушкина: праздничная программа «День Побды».
15-00
Пр-т Ленина-ул.Цвиллинга: шествие Бессмертного полка
20-00
Площадь Ярославского: патриотический проект «Огонь Победы».
22-00
Набережная реки Миасс: праздничный фейерверк
8 мая в 20-30 в «Парковом» открывается уличный кинотеатр (ул. Александра Шмакова, 10):
показ военной кинокомедии «Небесный тихоход». Местная управляющая компания оборудует в кинотеатре 100 сидячих мест, в первую очередь предназначенных для зрителей старшего поколения. Поэтому для комфортного просмотра приглашаем взять собственные стулья или пледы.
Екатеринбург
8 мая, с 11-00
Исторический парк: приглашаем всех екатеринбуржцев и гостей города на праздник, посвященный великому дню – Дню Победы!
Вход свободный
8 мая, 19-30
Музей Б.Н.Ельцина: концертнаяя программа квартета «Студия новой музыки» Московской консерватории знакомит слушателей с творчеством композиторов, в годы Второй мировой оказавшихся в застенках гетто Терезиенштадт на территории Чехии.
9 мая с 9 до 11-00
Проспект Ленина: акция «Бессмертный полк». Колонна с портретами фронтовиков проследует не до площади 1905 года, а до улицы Московской. Затем на площадке Дворца молодежи состоится концерт, также людей будет ждать полевая кухня с солдатской кашей.
9 мая, 10-00
Площадь 1905 года: парад войск Екатеринбургского гарнизона.
9 мая, 11 – 20ч
Площадь 1905 года: акция «Вспомним всех поименно..»
9 мая, 15-00
Площадь 1905 года: кинотеатр под открытым небом
9 мая, с 11-30 до 21-00
Парк им.В.В.Маяковского: праздничная программа, посвященная Дню победы. Митинг-шествие на памятник УДТК
Трансляция военных патриотических фильмов
Выступление военных оркестров
Работа полевой кухни — дегустация солдатской каши
Познавательный квест для детей «Фронтовыми дорогами»..и многое другое!
9 мая, точное время старта будет сообщено заранее на ресурсах Вело-Города.
Октябрьская площадь: велопробег «Спасибо Деду за Победу!». Чтобы поддержать и воссоздать на велопробеге нужную атмосферу, приезжайте в костюмах военных лет.
9 мая, 19-00
Исторический сквер: гала-концерт
9 мая, 22-30
Акватория городского пруда: праздничный фейерверк
Александра Лебедева