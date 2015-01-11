Отмечаем Великий День Победы!

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Спасение озерчан, дело рук....

Новые планы по благоустройству Озёрска

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Отмечаем Великий День Победы!

Страна отмечает Великий День победы над фашизмом! 

Наша афиша расскажет вам о мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 мая в Озёрском городском округе, а также в Челябинске и Екатеринбурге! 

Озёрск

8 мая, весь день

Детская городская библиотека: «Была война… Была Победа…» - тематический день информации. День книг о Великой Отечественной войне. (6+)

Отмечаем Великий День Победы!

8 мая, 13-30

Озёрский колледж искусств: «Салют, Победа!» - концерт хора и оркестра народных инструментов. (6+)

8 мая, 20-00

Мемориал «Вечный огонь»: воинский ритуал «Вечерняя заря».

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 10-00

Площадь Ленина: парад, посвящённый Дню Победы. После торжественного приёма парада, в память о героях Великой Отечественной войны, состоится шествие колонны Бессмертного полка.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 11-30

Сквер им.А.Б.Логинова: театрализованная программа «Солдатский привал».

9 мая, 12-00

Площадки города: выездная агитбригада «Есть в красках Победы оттенки войны»

11-30 площадь Ленина

13-00 микрорайон Заозёрный

15-00 Гайдара 20

9 мая, 15-00

Стадион «Труд»: в ЦРОФП Гагарин пройдут традиционные отжимания, посвящённые Дню Победы.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 20-00

Площадь им.Б.В.Броховича: городской праздник «О Мире, о Победе, о Любви», который завершится в 22:00 часа праздничным салютом.

Отмечаем Великий День Победы!

П.Татыш

8 мая, 17-00

Площадь ДК им.А.С.Пушкина: народное гуляние «Салют, Победа!»

Отмечаем Великий День Победы!

П.Новогороный

8 мая, 16-30

Детская школа искусств: «Вечер на рейде» - мероприятие, посвященное Дню Победы.(6+)

9 мая, 11-00

Площадь ДК «Энергетик»: парад, поздравление ветеранов ВОВ, полевая кухня

9 мая, 20-00

Площадь ДК «Энергетик»: праздничный концерт «Победы музыка звучала»

Отмечаем Великий День Победы!

П.Метлино

9 мая, 12-00

ДК «Синегорье»: «Поклонимся великим тем годам» - литературно-музыкальная композиция с возложением цветов к Мемориалу памяти павших. (0+)

12-30

Площадь ДК «Синегорье»: праздничный концерт «Весна Победы нашей». (0+)

Отмечаем Великий День Победы!

Челябинск

9 мая, 12-00

Площадь Революции: торжественное построение

9 мая, 12-00

Парк «Сад Победы»: народное гуляние «Отдыхаем с ветеранами», экскурсия по экспозиции военной техники.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 13-00

Театральная площадь: праздничный концерт «Равнение на Победу», полевая кухня, кухни народов мира

Отмечаем Великий День Победы!

13-00

Кировка: праздничная программа «Неугасима память поколений»

13-00

Парк им.А.С.Пушкина: праздничная программа «День Побды».

15-00

Пр-т Ленина-ул.Цвиллинга: шествие Бессмертного полка

Отмечаем Великий День Победы!

20-00

Площадь Ярославского: патриотический проект «Огонь Победы».

22-00

Набережная реки Миасс: праздничный фейерверк

Отмечаем Великий День Победы!

8 мая в 20-30 в «Парковом» открывается уличный кинотеатр (ул. Александра Шмакова, 10):

показ военной кинокомедии «Небесный тихоход». Местная управляющая компания оборудует в кинотеатре 100 сидячих мест, в первую очередь предназначенных для зрителей старшего поколения. Поэтому для комфортного просмотра приглашаем взять собственные стулья или пледы.

Отмечаем Великий День Победы!

Екатеринбург

8 мая, с 11-00

Исторический парк: приглашаем всех екатеринбуржцев и гостей города на праздник, посвященный великому дню – Дню Победы!

Отмечаем Великий День Победы!

Вход свободный

8 мая, 19-30

Музей Б.Н.Ельцина: концертнаяя программа квартета «Студия новой музыки» Московской консерватории знакомит слушателей с творчеством композиторов, в годы Второй мировой оказавшихся в застенках гетто Терезиенштадт на территории Чехии.

9 мая с 9 до 11-00

Проспект Ленина: акция «Бессмертный полк». Колонна с портретами фронтовиков проследует не до площади 1905 года, а до улицы Московской. Затем на площадке Дворца молодежи состоится концерт, также людей будет ждать полевая кухня с солдатской кашей.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 10-00

Площадь 1905 года: парад войск Екатеринбургского гарнизона.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 11 – 20ч

Площадь 1905 года: акция «Вспомним всех поименно..»

9 мая, 15-00

Площадь 1905 года: кинотеатр под открытым небом

9 мая, с 11-30 до 21-00

Парк им.В.В.Маяковского: праздничная программа, посвященная Дню победы. Митинг-шествие на памятник УДТК

Трансляция военных патриотических фильмов

Выступление военных оркестров

Работа полевой кухни — дегустация солдатской каши

Познавательный квест для детей «Фронтовыми дорогами»..и многое другое!

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, точное время старта будет сообщено заранее на ресурсах Вело-Города.

Октябрьская площадь: велопробег «Спасибо Деду за Победу!». Чтобы поддержать и воссоздать на велопробеге нужную атмосферу, приезжайте в костюмах военных лет.

Отмечаем Великий День Победы!

9 мая, 19-00

Исторический сквер: гала-концерт

9 мая, 22-30

Акватория городского пруда: праздничный фейерверк

Отмечаем Великий День Победы!

Александра Лебедева

Ключевые теги: 9 мая, афиша, Урал, Озёрск.

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