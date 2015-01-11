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Новые герои старой фотографии

В рамках проекта «Живая Победа» на ЧТЗ воссоздали фотографию 1943 года.

На тракторном заводе состоялась съемка фотопроекта «Живая Победа. История войны в лицах». В роли персонажей фото выступили девять заводчан из совета молодежи ЧТЗ. Чтобы реконструировать исторический снимок 1943 года, организаторы проекта из Екатеринбурга, получившие президентский грант, специально приехали на завод.

В рамках проекта «Живая Победа» россиянам было предложено присылать снимки военных лет из семейных архивов. Съемки проходили в девяти городах, среди которых – Магнитогорск, Уфа, Тюмень, Пермь, Екатеринбург. В Челябинске авторы проекта решили воссоздать исторический снимок из архива музея боевой и трудовой славы ЧТЗ. На фото – заводские испытатели бронетанковой техники, которые работают на полигоне предприятия с опытным образцом танка ИС-1. Очевидно, что возникла какая-то техническая проблема, конструкторы и испытатели облепили башню танка и решают возникшую задачу. С ними – офицер-военпред, поскольку военная приемка участвовала во всех этапах создания и производства бронетанковой техники на Челябинском Кировском заводе, как тогда назывался ЧТЗ, ставший основой крупнейшего танкового комбината – Танкограда.

Поскольку редкого ИС-1 сегодня нет в заводском собрании исторических машин, решили снимать последний тяжелый танк, созданный конструкторами предприятия в годы войны – ИС-3. Стоит отметить, что именно эта машина стала символом Танкограда. Единственный на Южном Урале ходовой экземпляр ИС-3 сохраняется на заводе и ежегодно участвует в показе исторической военной техники 9 мая.

Площадку для съемок нашли на территории завода. Заводских парней одели в одежду времен 40-х и расставили на башне танка, как на историческом снимке. «Актеры» вошли в образ, и фотографы сделали необходимую серию снимков.

«Главная идея проекта – в сохранении памяти о военном поколении, которое сегодня, к сожалению, уходит. Чтобы участники съемок и те, кто увидят эти снимки на выставках, в фотоальбоме или в интернете, захотели поближе пообщаться с бабушками и дедушками, с оставшимися ветеранами, чтобы истории о военных годах, особенно личные, не канули в лету», – говорит продюсер проекта «Живая Победа» Дарья Миролеева.

«Меня побудило сниматься то, что танк, который видим на фотографии, изготавливался в годы войны на заводе, где я сегодня работаю, где трудились мои родители. А мой дед воевал и не вернулся с фронта…На старом снимке заводские испытатели ремонтируют танк, и мы сегодня как будто делали это. Можно сказать, прикоснулись к истории», – поделился впечатлениями один из участников съемок на ЧТЗ Андрей Сайдуллин.

9 мая в Челябинске откроется фотовыставка по итогам проекта «Живая Победа», фотографии можно будет посмотреть на сайте www.victoryalive.com. Также планируется выпуск фотоальбома.

КСТАТИ. Танк «с фотографии» примет участие в День Победы в еще одной «живой истории».

Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода – танки Т-34 и ИС-3, а также артсамоход времен Великой Отечественной войны ИСУ-152 – возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин, которая пройдет в Челябинске в День Победы на торжественном построении в честь 73-й годовщины Победы.

Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. Поэтому ежегодно к майским праздникам они «вспоминают» свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона. Машины эти давно «ветераны», поэтому к праздничному маршу готовятся заранее, чтобы быть способными «без запинки и отдышки» преодолеть намеченный для них маршрут.

«Боевые машины из заводского собрания исторической техники находятся в рабочем состоянии, и больших работ по ремонту в этом году не потребовалось. Тем не менее, мы выполнили полное техобслуживание двух танков и самоходки, где необходимо – устранили течи. Так, на ИСУ-152 потребовалось устранить течь топлива, на Т-34 отладили работу электрооборудования, там обнаружилась неисправность. На всех машинах долили масло, а в дальнейшем их дозаправят топливом», – рассказали на Челябинском тракторном заводе.

Танкам предстоит еще обкатка: они проедут по заводской территории, чтобы проверить боевые машины на ходу: все-таки возраст у них солидный – за 70 лет. Пройдут необходимую тренировку и экипажи. Важно убедиться, что все три гусеничных раритета легко заводятся и послушны в управлении.

9 мая за рычагами «тридцатьчетверки» будет самый опытный водитель-испытатель ветеран ЧТЗ Николай Ефимов. На башне – инженер-испытатель Александр Дмитриев. Легендарный челябинский «Зверобой» – самоходку ИСУ-152 поведут водители-испытатели Денис Бондарь и Дмитрий Мальцев. Бессменный «мехвод» танка Победы – тяжелого ИС-3 – Иван Рындыч, в роли башнира – Александр Бондарь. В каждой машине работает ТПУ – танковое переговорное устройство: роль второго члена экипажа для безопасности движения по городским улицам очень важна.

Завершающим этапом подготовки машин станет мойка, при необходимости – покраска. При этом имена ее создателей – выдающихся конструкторов Танкограда – по-прежнему останутся на броне гусеничных реликвий. Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки. Именными музейные машины предприятия стали к 70-летию Победы, и с тех пор несут на своих башнях известные фамилии.

Уже стало аксиомой: «живая» бронетехника на парадах производит впечатление куда большее, чем те же танки с заваренными люками, застывшие неподвижно на выставках и постаментах. Подмечено: стоит зарокотать дизелям, и каждый из легендарных образцов становится настоящим олицетворением истории Танкограда. Так будет и в этом году.

Новые герои старой фотографии

http://uralpress.ru/news/krupnym-planom/novye-geroi-staroy-fotografii

Ключевые теги: Живая Победа, ЧТЗ, фотография.

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