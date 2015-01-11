Челябинец прыгнул с парашютом с 27-этажного дома, демонстрируя флаг СССР

Экстремал из Челябинска прыгнул с парашютом с 27 этажа многоэтажки, демонстрируя флаг СССР.

Видео опасного для жизни поступка в социальной сети выложил пользователь Алексей Зинченко. На нём видно, как молодой человек прыгает с парашютом с верхнего этажа 27-этажной новостройки на Краснопольской площадке в Челябинске. Это высота около 80 метров.

Свой прыжок челябинский любитель экстрима посвятил Дню Победы. На записи видно, что во время полёта к парашютисту был привязан флаг СССР, где на красном фоне красуются серп и молот.

Отметим, что эксперимент прошёл удачно. Молодой человек несколько секунд парил над лесополосой, но сумел приземлиться в поле. Однако пользователи интернета не оценили такой храбрости, назвав парня глупым безумцем.

http://www.chel.aif.ru/society/chelyabinec_prygnul_s_parashyutom_s_27-etazhnogo_doma_demonstriruya_flag_sssr