Отжаться 26663 раза? Да легко!

В начале дня 9-го мая с погодой в Озёрске очень и очень повезло! Те, кто был на параде или смотрел он-лайн трансляцию на нашем сайте, мог заметить, что озерчане постепенно снимали верхнюю одежду - так по-доброму припекало солнышко!

Однако уже ближе к часу дня над городом стали сгущаться тучи, начал накрапывать дождик, который затем перерос в серьезный ливень с неприятно холодным ветром. Именно под такой дождь попали участники акции «Рекорд Победы», проходящей на площадке Центра развития общей физической подготовки «Гагарин» при поддержке Госкорпорации Росатом. Всем, кого не испугало ненастье, а это порядка 40-50 человек, предстояло отжаться от пола 26663 раза – именно столько дней мы с вами живём под мирным небом! Поначалу цифра казалась абсолютно безумной и неподъёмной! Часть людей скрылась в помещении центра, на свежем воздухе остались самые стойкие! Среди них оказался мальчик по имени Стёпа, который в свои 8 лет продемонстрировал отличную физическую подготовку и упорство. Поистине рекордное количество раз отжались Главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев и начальник отдела маркетинга предприятия Родион Ермолаев!

Кстати, в помещении центра проходил Турнир по рывку гири, где все желающие могли попробовать свои силы в выполнении этого упражнения.

Между тем, уже в первые полчаса стало понятно, что общими усилиями планка в 26663 раза будет преодолена успешно! Так и случилось: акция «Рекорд Победы», которая, кстати, является международной, завершилась через 1 час 32 минуты 6 секунд!

По словам руководителя ЦРОФП «Гагарин» Юрия Ситникова, 2018 год обещает стать таким же насыщенным в плане спортивных событий, как и прошлый.

Наши читатели будут узнавать информацию самыми первыми! Следите за новостями!

Александра Лебедева