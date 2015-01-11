Главным тренером «Трактора», как ожидается, станет Герман Титов

Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор», как ожидается, станет Герман Титов.
Напомним, контракт Анвара Гатиятулина с «Трактором» истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что, скорее всего, он продолжит работу в тренерском штабе СКА (Санкт-Петербург).+
Титов в сезоне-2017/18 работал в омском «Авангарде», ранее возглавлял московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».
Отметим, что в челябинском клубе информацию о назначении Титова не комментируют.
https://dostup1.ru/society/Glavnym-trenerom-Traktora-kak-ozhidaetsya-stanet-German-Titov_106310.html
Ключевые теги: хоккей, назначение главного тренера, хк Трактор.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать