Главным тренером «Трактора», как ожидается, станет Герман Титов

Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор», как ожидается, станет Герман Титов.

Напомним, контракт Анвара Гатиятулина с «Трактором» истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что, скорее всего, он продолжит работу в тренерском штабе СКА (Санкт-Петербург).+

Титов в сезоне-2017/18 работал в омском «Авангарде», ранее возглавлял московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».

Отметим, что в челябинском клубе информацию о назначении Титова не комментируют.

https://dostup1.ru/society/Glavnym-trenerom-Traktora-kak-ozhidaetsya-stanet-German-Titov_106310.html