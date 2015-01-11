Уборочная страда началась

Было время, когда на субботники в едином порыве выходила вся страна.

Потом стали выходить по принуждению.

Теперь принуждать некому, да и рычаги воздействия поизносились: на начальственный окрик выработан стойкий иммунитет.

Тем не менее, еще сохранились оазисы, где людям не все равно, что их окружает. К таким оазисам вполне можно отнести территорию храмового комплекса Озерска.

Весна отвоевывала свое право на жизнь, снег сошел, пришло время навести порядок. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы во главе с настоятелем – протоиереем Димитрием Шориным – вышли на уборку.

В первую очередь решено было подготовить к новому сезону детскую площадку храмового комплекса. Несмотря на то, что день был будничный, те, кто работает во вторую смену или вовсе находится на заслуженном отдыхе, пришли потрудиться.

Симпатичные когда-то фразы «красота спасет мир» и «искусство требует жертв» давно стали штампами. И все же…

В выходные желающих (и имеющих возможность) гораздо больше. В качестве жертвы выступило время, и красота мир спасающая была вновь обновлена после зимней спячки.

От посетителей территории храмового комплекса требуется только одно: не мусорить и вести себя по-человечески.

Александр Волынцев