Уборочная страда началась

Было время, когда на субботники в едином порыве выходила вся страна.
Потом стали выходить по принуждению.
Теперь принуждать некому, да и рычаги воздействия поизносились: на начальственный окрик выработан стойкий иммунитет.
Тем не менее, еще сохранились оазисы, где людям не все равно, что их окружает. К таким оазисам вполне можно отнести территорию храмового комплекса Озерска.
Весна отвоевывала свое право на жизнь, снег сошел, пришло время навести порядок. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы во главе с настоятелем – протоиереем Димитрием Шориным – вышли на уборку.
В первую очередь решено было подготовить к новому сезону детскую площадку храмового комплекса. Несмотря на то, что день был будничный, те, кто работает во вторую смену или вовсе находится на заслуженном отдыхе, пришли потрудиться.
Симпатичные когда-то фразы «красота спасет мир» и «искусство требует жертв» давно стали штампами. И все же…
В выходные желающих (и имеющих возможность) гораздо больше. В качестве жертвы выступило время, и красота мир спасающая была вновь обновлена после зимней спячки.
От посетителей территории храмового комплекса требуется только одно: не мусорить и вести себя по-человечески.
Александр Волынцев