В Челябинской области в середине мая может пойти снег

Синоптики обещают похолодание на этой неделе.
Специалистами Гидрометцентра прогнозируются низкие температуры и снегопады в Челябинской области. Ночные температуры могут составить от нуля до минус трех градусов.
Наиболее холодной будет ночь на среду. Снег ожидается в пятницу, 18 мая. При этом будет дуть северный и северо-западный ветер.
https://gubernia74.ru/articles/news/1084678/
Ключевые теги: майский снег, похолодание, Синоптики никак не определятся.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать