В Челябинской области в середине мая может пойти снег

Синоптики обещают похолодание на этой неделе.

Специалистами Гидрометцентра прогнозируются низкие температуры и снегопады в Челябинской области. Ночные температуры могут составить от нуля до минус трех градусов.

Наиболее холодной будет ночь на среду. Снег ожидается в пятницу, 18 мая. При этом будет дуть северный и северо-западный ветер.

https://gubernia74.ru/articles/news/1084678/