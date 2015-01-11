62-ая традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Итоговый протокол 62-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Победе в Вов 01 мая 2018 г. пл.им.Ленина

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