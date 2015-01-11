Пожар в «Черемушках»

Уважаемые жители Озёрского городского округа. Пожарная охрана Озёрского городского округа сообщает о произошедших пожарах.

Рано утром 12 мая полыхнул садовый дом в СНТ "Черемушки". Площадь пожара составила

20 кв.м., дом уничтожен полностью, повреждены рядом стоящие постройки. Причина - устанавливается.

Вечером того же дня произошёл пожар на балконе одной из квартир по адресу б-р Гайдара,11. Площадь пожара составила 2 кв.м., повреждены вещи б/у, балконный стеклопакет. Причина - устанавливается.

Уважаемые жители Озёрского городского округа! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Если от поджога уберечься сложнее, пожар по своей собственной халатности вполне можно предотвратить. В садовых домах следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перекаливайте печи, держите от них подальше, все может гореть! На участке разводите костры и мангалы в безветренную погоду, угли заливайте водой! Не курите в неположенных местах, тщательно тушите окурки, в многоквартирных домах не скидывайте их вниз с балконов и окон!