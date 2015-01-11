«Чужим здесь не место». Судебно-спортивные разбирательства теперь и в Озёрске

Суд подтвердил законность отстранения озёрских волейболисток от участия в соревнованиях

Озёрский городской суд отказал в удовлетворении иска капитана женской волейбольной команды Озёрска об оспаривании решения судейской коллегии на открытом Первенстве Озёрского городского округа среди женских команд в феврале 2018 года.

Как установлено в суде, женская волейбольная команда была включена в сетку соревнований. 4 февраля на спортивной площадке должна была состояться игра, к которой команда допускалась списочным составом 14 человек. Однако после разминки спортсменов судейская коллегия объявила, что, поскольку в состав команды входят спортсмены, не зарегистрированные по месту жительства в том муниципальном образовании, команду которого они представляют (то есть, в городе Озёрске), это является основанием к исключению команды из сетки соревнований. Своё решение судейская коллегия обосновала разделом 4 утвержденного Положения об открытом Первенстве Озёрского городского округа по волейболу среди женских команд.

Требование об участии в городских соревнованиях исключительно «своих» спортсменов установлено общественной организацией «Городская Федерация волейбола», полностью соответствует федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и местным нормативным актам в сфере развития спорта. Целью решения является привлечение к соревнованию перспективных игроков, проживающих именно в городе Озёрске. У отстранённой волейбольной команды была возможность участвовать в соревнованиях без привлечения в нее иногородних спортсменов, однако её капитан заявку на участие в соревнованиях забрала, не пожелав играть составом только из озёрских игроков.

Решение об отказе в иске «непатриотичного» капитана вступило в законную силу.

Озёрск.ру